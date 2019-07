11 jul 2019

Cristina Pedroche es una experta en arriesgar con todos sus looks, nos lo ha vuelto a demostrar ayer durante el Mad Cool con uno de esos looks que seguro querrás copiar en los festivales de verano y no solo hemos fichado su estilismo al más puro estilo Rosalía, sino que tampoco hemos querido dejar pasar desapercibido su maquillaje más atrevido y que una vez más, tiene que ver con su nueva colección de Inglot.

Pero esta vez la colaboradora de Zapeando ha querido dar protagonismo a uno de sus nuevos productos de la colección: el pintalabios Pinkdroche en el tono 505. Y lo ha hecho por todo lo alto y no solo consiguiendo unos labios de impacto como nos mostraba en Instagram.

Sino que también ha sabido convertirlo en la perfecta sombra de ojos para todos los looks de festival que se nos pongan por delante este verano ¿Cómo? Pues aplicándolo directamente sobre el párpado móvil del ojo. Ella misma mostraba el proceso a través de stories y aunque de primeras el resultado no nos había convencido del todo, el posterior difuminado nos ha gustado ¡y mucho!

Cristina Pedroche aplicó su nuevo tono de labial Pinkdroche en el tono 505. pinit Instagram.

Así es, el toque estrella fue este difuminado final que podrás realizar con ayuda de una brocha, sin olvidarnos de la máscara de pestañas potente y ese toque de luz con iluminador en la zona del lagrimal y ¡voilá!

Eso es todo lo que Cristina Pedroche ha necesitado para conseguir este maquillaje tan festivalero y original.

Cristina Pedroche optó por difuminar el labial para conseguir un efecto sombra de ojos. pinit Instagram.

Y lo mejor es que al estar formulado con aceite de argán protegerá, no solo tus labios, sino también tus párpados hidratándolos y aportando un brillo y un acabado potente.

¿Te atreverías a probar este maquillaje en tu próximo look de festival?

