23 jul 2019

Estamos en plena época de festivales y por lo tanto es el momento de prepararse para escuchar buena música y para dejarte llevar a la hora de dar creatividad a tus looks de festival. Y es que no hace falta estar en Coachella para atreverte con las tendencias más top, Mery Turiel nos lo demostró hace unos días por todo lo alto con los dos peinados más inspiradores y ahora es el momento de elegir nuestro maquillaje, en el que el glitter sí o sí tendrá que ser el gran protagonista. Y si eres de las que sueñan con lucir esos maquillajes repletos de purpurina que no paramos de ver en Instagram, toma nota porque estas dos opciones de Marta Riumbau te van a encantar.

La influencer se apunta a todos los festivales y por eso, ha aprovechado para hacer un tutorial con sus dos maquillajes más ideales para tus lookazos de festival este verano. Dos opciones súper sencillas y con un resultado de diez en las que los grandes imprescindibles serán: los polvos de sol, un labial rojo potente, un buen eyeliner y glitter y ¡más glitter!

Para empezar con su maquillaje, la influencer comienza aplicando una ligera capa de corrector en la zona de las ojeras y después con ayuda de los Polvos de sol Can't stop won't stop powder foundation de NYX contornea toda la zona del lateral de la frente, la parte alta de los pómulos y la parte baja de la mandíbula (el clásico tres). Para dar un aspecto más bronceado, Marta Riumbau da un pequeño toque de color a la zona del colorete con el blush de Nars.

Para la zona de los ojos, solo necesitarás un buen primer y una única sombra de ojos en un tono marrón que difuminarás por todo el párpado móvil y ligeramente en la línea de las pestañas inferiores. Una vez aplicada, llega el momento de dibujar nuestro eyeliner, para ello la influencer se ha decantado por el Roller Liner Eyeliner Líquido Mate de Benefit. Ahora una buena máscara de pestañas y el labial retro matte liquid lipcolour de Mac en un rojo intenso y ¡listo!

Hasta aquí podría tratarse de un maquillaje normal para ir de fiesta o para algún evento, pero Marta Riumbau sabe que para marcar la diferencia en los festivales de verano hace falta una buena explosión de purpurina. Así que para el primer look se decanta por aplicar una línea de purpurina que delinee toda la línea de las pestañas inferiores y comenzando desde el rabillo del eyeliner hacia el lagrimal. "Yo cojo el primer que es el pegamento de NYX para colocar todo lo que es pigmento y glitter" asegura la influencer.

Nuestro consejo es que para aplicar la purpurina te ayudes de un pincel como ha hecho en su tutorial:

Para el primer look de Marta Riumbau solo tendrás que delinear la zona de las pestañas inferiores con una capa de purpurina. pinit Instagram.

Y para conseguir el segundo look ¡más fácil aún! Solo tendrás que hacerte con los copos de papel metalizado disponibles en Primark en un tono plateado y aplicarlos justo en la zona del lagrimal: "Si lo pones en modo pegote y lo extiendes un pelín queda ese efecto de escamas de pez y me lo pongo justamente en el lagrimal y a partir de aquí lo voy trabajando", revela la influencer en el vídeo.

El segundo look resalta la zona del lagrimal con copos de purpurina metalizados. pinit Instagram .

Lo cierto es que ambos looks nos han encantado y nosotras ya nos morimos de ganas por estrenarlos en nuestro próximo festival.

Por si acaso ya hemos fichado los productos imprescindibles para conseguir copiarlos:

1. Copos de papel metalizado para cuerpo de Primark (3 euros) / 2. Roller Liner Eyeliner Líquido Mate de Benefit (24,55 euros) / 3. Polvos de sol Can't stop won't stop powder foundation de NYX (15,90 EUROS) / 4. Labial retro matte liquid lipcolour de Mac (24,50 euros) / 5. Purpurina suelta biodegradable de Primark (2,50 euros) / 6. Pigment Primer de NYX (8,90 euros). pinit D.R.

¿Y tú? ¿Ya has elegido tu opción favorita?

