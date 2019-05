6 may 2019

Si algo tenemos claro esta temporada, es que una vez más los accesorios para el pelo se han convertido en los protagonistas de los peinados de la mayoría de nuestras influencers y famosas favoritas. Y concretamente hay uno de estos accesorios que esta primavera se ha impuesto como la tendencia ganadora: el pañuelo. De hecho, los hemos visto anudados en la coleta, en trenzas, con moño alto, bajo e incluso al más puro estilo Jack Sparrow, como le hemos visto en sus últimas publicaciones en Instagram a la influencer Marta Riumbau.

La influencer, después de su tutorial para presumir de rostro moreno sin tomar el sol, se ha animado a compartir con sus seguidoras en la red social, su truco para llevar el pañuelo esta primavera con mucho estilo y para disimular el flequillo. Nos referimos a esa etapa en la que queremos dejar que el flequillo crezca, pero no acaba de crecer todo lo rápido que querríamos ¿Sabes a lo que nos referimos verdad? Pues la influencer ha encontrado la solución para que dejar crecer nuestro flequillo no se convierta en una pesadilla.

"Como veis me estoy dejando el flequillo largo otra vez y está en la peor etapa. Y como me gusta también llevar cosas en la cabeza, tanto pañuelos como gorras, gorros... Pues la opción más fácil para mi es llevar este tipo de complementos", ha confesado a través de uno de sus stories.

Para empezar, Marta Riumbau aconseja doblar en triángulo el pañuelo que elijamos, después enrollarlo en una especie de churrito y colocarlo en la cabeza anudándolo con un nudo sencillo.

Primero dobla en triángulo, enrollalo hasta conseguir un especie de churro y ¡listo! pinit Instagram.

Ese sería su look con pañuelo más sencillo, pero la influencer ha confesado que hay un truco que marca la diferencia y del que se considera una auténtica fan: los texturizadores. "No es ningún secreto que me encantan todos los texturizadores y todo lo que da volumen al pelo", también ha añadido que entre sus favoritos está el spray Miracle Beach Waves de Aussie, pero recientemente en Los Ángeles descubrió el Triple Dry 15 de Redken del que no se separa últimamente: "básicamente con él lo que intentamos es ensuciar el pelo y darle textura", asegura Marta que prefiere aplicarlo en la zona de las raíces para darle aún más volumen y levantarlas ligeramente.

Miracle Beach Waves de Aussie y Triple Dry 15 de Redken son sus texturizadores favoritos. pinit Instagram.

Una vez texturizado y para conseguir un aspecto más "alborotado", ella prefiere colocar el pañuelo doblado el triángulo directamente en la cabeza, para a continuación ir metiendo las partes sobrantes del pañuelo dándole la forma que queramos. "Personalmente me veo mejor el pelo alborotado de esta manera y el flequillo se camufla más de esta forma", asegura.

Esta otra forma de llevar el pañuelo es la preferida de la influencer para conseguir un look más desenfadado. pinit Instagram.

Nosotras ya nos declaramos fans absolutas de esta nueva forma de disimular el flequillo largo y lo cierto es que nos parece una idea perfecta también para nuestros looks veraniegos y de festival.

¿Y tú? ¿Te atreverías a lucir este tipo de peinado?

