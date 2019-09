17 sep 2019

El problema se veía venir desde hacía meses. En cuanto North dejó de considerarse a sí misma un bebé y pasó a imitar (cosa normalísima) con pasmosa habilidad a su madre, las polémicas comenzaron a llegar a los medios de comunicación. Primero fue la decisión de Kim Kardashian de alisarle el pelo a su hija, una insistente petición de la niña, que ansiaba lucir la misma melena planchada que lleva su madre.

En las pasadas Navidades, unas fotos en la que North aparece con los labios pintados de rojo provocaron la ira de las redes sociales, pues lo consideraron un color impropio para su edad. Lo cierto es que la niña vive rodeada de maquillaje y maquilladores y es la hija de una mujer no solo obsesionada con la belleza, sino multimillonaria gracias a ello. ¿No es comprensible que quiera seguir los pasos de su adorada madre?

Es innegable el sentido del estilo que tiene North West, la hija mayor de Kim Kardashian. pinit instagram

Kim Kardashian no lo niega: ve en su hija North la perfecta sucesora para su emporio de maquillaje. De hecho, la niña ya ha pedido poder grabar sus propios tutoriales de maquillaje y a su madre la idea llegó a parecerle fantástica. "Ve tantos tutoriales de YouTube y vídeos de maquillaje, que lo haría genial. De hecho, un día en casa estaba haciendo un "unbox" (vídeos de YouTube en los que vemos cómo se desempaquetan las compras) de la colección de maquillaje de Mi Pequeño Pony y pensé: "¡Qué pena que no lo estoy grabando!". Su reacción era tan divertida". Kim lo admite: le resulta dificilísimo encontrar razones para separar a su hija de la vida digital, ya que ella misma se ha convertido en una criatura de la red social. Y por eso, Kanye ha tenido que intervenir.

Peinada por los estilistas de su madre y con una sombra neón en los ojos, North West es la viva estampa de una fashionista en versión mini. pinit INSTAGRAM

"En el mundo en el que vivimos, no creo que puedas pedirle a alguien que está creciendo que se mantenga fuera de las redes sociales. Es cruel, porque le condenas a no comunicarse", opina la madre de North, Saint, Chi y Psalm. Sin embargo, no le ha quedado más remedio que aceptar que el amor de su hija por el make up puede crearle más problemas que beneficios. "De momento se terminó el maquillaje", ha admitido. "Me he metido en un lío por eso", reconoció. La laxitud de sus normas en relación a la cosmética estaba llegando a un punto en el que North se estaba convirtiendo en un mini-yo de su madre: no solo experimentaba con los productos de su madre, sino que su tía Kylie Jenner también le regalaba sus famosos "lip kits". "Creo que Kanye ya ha llegado a su límite. Por eso ha cambiado las reglas", explicó Kim al portal de noticias E! News. ¿Cuánto durará la prohibición? Apostamos a que no demasiado.