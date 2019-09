26 sep 2019

Los labiales de color rojo son y serán siempre el mejor aliado para nuestros maquillajes más bonitos, de hecho estamos seguras de que cualquier mortal tiene uno de estos labiales rojos en el neceser y del que no se separa para salvar cualquier look en tiempo express. Pero lo cierto, es que este tipo de colores en rojo intenso tan clásicos pueden acabar por convertirse en una rutina e incluso aburrirnos, para eso existen cientos de tonalidades capaces de transmitir la misma sensualidad que un labial rojo e incluso mucho más elegantes. Y sí... lo sabemos, no siempre es fácil encontrar ese tono perfecto que sea sexy y a la vez favorezca a todos los tonos de piel, pero esta vez tenemos que decirte que nosotras ya hemos dado con él.

O mejor dicho, la influencer Nina Urgell ha sido la encargada de demostrárnoslo a través de uno de sus últimos stories de Instagram. Así es, la influencer nos ha vuelto a dar toda una lección de belleza con un maquillaje súper natural, que ha conseguido hacer resaltar con un único elemento clave: un labial en un tono rojo anaranjado y a la vez cercano al nude que nos ha encantado.

La influencer lució este color de labial en sus stories de Instagram. pinit Instagram.

¿El resultado? Un maquillaje súper elegante, sofisticado y a la vez sexy que ha suscitado el interés de sus seguidoras en la red social. Y parece que la influencer finalmente ha resuelto el misterio. Esta vez se ha decantado por el labial Rouge Ultra Care Liquid de Dior en el tono 808.





Nina Urgell compartía poco después en sus stories el tono de labial. pinit Instagram.

Una barra de labios líquida con aceite floral, duración extrema de 12 horas y acabado mate suave y satinado, que ya planeamos incorporar a nuestro cambio de neceser de cara a este otoño. Así que ya la hemos buscado en la web y podrá ser tuya por 32,95 euros.

ROUGE DIOR ULTRA CARE LIQUID, tono 808, 32,95 EUR. pinit Dior.

Nosotras ya planeamos no separarnos de este labial en todo el otoño ¿Y tú?