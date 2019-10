2 oct 2019

La segunda generación viene pisando fuerte, pero de la mano de la primera. La maquilladora de las estrellas Charlotte Tilbury, titular de una de las colecciones de maquillaje más valoradas por crítica y público, ya tiene sucesora. Se llama Sofia Schwarzkopf-Tilbury, es su sobrina y lo ha aprendido todo ella, pues la ha acompañado en alfombras rojas, desfiles, producciones editoriales y como directora creativa ejecutiva durante los últimos ocho años. Pintora y fotógrafa, acaba de debutar como directora de maquillaje en la London Fashion Week, en los shows de Agent Provocateur, Temperley London y Olivia Rubin. Tiene la magia del maquillaje en su ADN.

Para Temperley London, Sofia Tilbury quiso un aspecto soñador y etéreo, justo la esencia de su línea de. labiales Pillow Talk, utilizados en dos tonos de rosa en los labios de las modelos. "Creé un cutis súper fresco, de color rosa melocotón, con un espectacular brillo en los ojos para que luzcan como diamantes", explica Sofia.

"Los bonitos tonos rosa-bronce y durazno abren los ojos, haciéndolos parecer instantáneamente más grandes y brillantes y complementan perfectamente la paleta de colores suaves de la colección de verano de la marca". Los productos sobre los que la sucesora de Charlotte Tilbury construye su diseño de maquillaje son Magic Cream, una crema que contiene aceite de camelia, aceite de rosa mosqueta, Bio-Nymph péptido y ácido hialurónico, para inundar la piel de hidratació, y el icónico Magic Eye Rescue.

Para Agent Provocateur, el tono fue bien distinto. Sofia Tilbury quiso transmitir con su diseño de maquillaje el glamour, la diversión y el arte de la seducción que representa la marca. "Quise crear un look de belleza atemporal, una tez natural con un hermoso resplandor de Hollywood, mejillas con un suave rubor de Sex on Fire y un destacado reflector en los puntos altos de la cara. Para los ojos, mi característico 'feline flick' negro alargado y brillante y finalizado con un suntuoso, seductor labio rojo rubí con mucho brillo”. Dos productos fetiche: el lápiz de ojos Rock ‘n’ Kohl en el color Bedroom Black; y el lápiz para delinear los labios Lip Cheat Kiss ‘N’ Tell, con el lápiz labial Matte Revolution en el color Red Carpet.