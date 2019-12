16 dic 2019

Lo confesamos: estamos ya nerviositas pensando en el make up que llevaremos en las fiestas y reuniones que nos esperan este diciembre. Está claro que la serie "Euphoria" ha desatado el furor por los diseños llamativos, brillantes y coloristas, con lo que este año esperamos mucha imaginación beauty en la pista de baile. ¿Cómo competir? Mirando a la pasarela. Los maquilladores estrella de las firmas son una consistente fuente de inspiración y su trabajo nos proporciona otras pistas para lograr ese efecto guau que andamos buscando. Nos hemos fijado muchísimo en el último desfile de Marc Jacobs, donde Kaia Gerber y Gigi Hadid lucieron dos diseños de sombras que son una fantasía. Atenta.

Glitter plateado y dorado y sombras a juego con el look para Kaia Gerber y Gigi Hadid, en el último desfile de Marc Jacobs. pinit MARC JACBOS

Kaia Gerber llevó un maquillaje a base de glitter que vamos a clonar sí o sí: combina la clásica banana dibujada en purpurina de color plateado, con un punto el lagrimal de purpurina dorada. El contraste es fantástico y no puede ser más fácil de replicar. El make up de Gigi Hadid también es facilísimo: solo hay que elegir una sombra de ojos a juego con el color del look (si es azul, muchísimo mejor), y aplicarlo en el clásico dúo de tonos, más oscuro para el párpado móvil y más claro para el fijo.

Imprescindibles: sombras multicolores en el desfile de Christian Siriano. pinit christian siriano

En Christian Siriano vimos un maquillaje con sombras de distintos colores directamente maravilloso. Tiene algo más de complicación, pero no exige precisión alguna, con lo que no tiene porqué ponérnoslo demasiado difícil. Se trata de combinar tres colores: azul irisado, azul intenso y rosa fuerte. Sobre una base de azul claro en todo el párpado, podemos cruzar una línea de azul fuerte sobre el párpado móvil que vaya del lacrimal a la sien. Para terminar, solo tendremos que añadir una nube de rosa en la sien. Si utilizamos la brocha de dentro hacia afuera no tenemos porqué tener problemas.

Otro sofisticado diseño de maquillaje del último desfile de Marc Jacobs. pinit MARC JACOBS

Puede que este sea el maquillaje más intrincado de toda la selección, porque combina el trabajo con sombras, el brillo y el dibujo, una de las tendencias que más nos ha llamado la atención. La aplicación de la sombra es sencilla, pues se trata de un solo color (a juego con el look) que tiñe todo el párpado. El brillo no tiene mucho secreto: puedes utilizar glitter para iluminar el lacrimal y la sien. Lo más complicado es conseguir un dibujo simétrico a ambos lados de la cara. Ármate de un buen lápiz blando de color plateado y practica antes con papel y boli.





Idea genial del desfile de Rosie Assoulin: dibujar con lápiz formas en el párpado. pinit ROSIE ASSOULIN

En el desfile de Rosie Assoulin vimos varios ejemplos de dibujos sobre el párpado que sustituyen a las sombras, esta vez de una forma mucho más minimalista que en el de Marc Jacobs. Genial para epatar con el efecto innovador del dibujo a lápiz o con eye liner. Nos parece especialmente sorprendente la silueta en forma de nube. ¡Totalmente inesperado!

Marc Jacobs ha comenzado la fiebre por las pestañas XL. pinit MARC JACOBS

Aún queremos proponerte un truco de maquillaje más para sorprender en las fiestas de diciembre. Lo vimos sobre la pasarela de Marc Jacobs y recupera las grandes pestañas que dominaron la tendencia make up en los años 60. El efecto muñeca es espectacular, y no necesitas añadir nada más al maquillaje. Eso sí: acude a alguna profesional para colocarte unas de gran tamaño o practica antes en casa. Tienen su complicación.