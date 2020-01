15 ene 2020

Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch, ha hecho en sus últimos 'Instagram Stories' todo un alegato en defensa de la mujer real y también se ha referido a las tan comúnmente denominadas imperfecciones. Un discurso con el que ha puesto de manifiesto lo absurdo que es seguir un determinado canon de belleza, el compararnos a otras personas o simplemente el hecho de criticarnos a nosotras mismas cuando nos levantamos con mala cara y solo pensamos en ocultarla con maquillaje.

Algo en lo que deberíamos pararnos a pensar más a menudo y todo, en una reflexión en la que destaca lo importante que es querernos como somos y en la que ella misma ha contado su propia experiencia personal: "Hola a todo el mundo que me sigue, me paso por aquí porque esta mañana he abierto los ojos, me he ido al baño, me he visto en el espejo y me he encontrado con esta cara que tengo hoy, que es un poco 'heavy'. Me he levantado con el ojo hinchado y no sintiéndome guapa. Entonces, sin querer, mi cabeza ha pasado como a autoboicotearme: qué mala cara tienes, estás hinchada, maquíllate un poco para ir a la calle... Entonces he parado y he pensado ¡pues no! ¡Oye! me he levantado con mala cara y no pasa nada", comenta la actriz en su vídeo.

Andrea Molina muestra a sus seguidores de Instagram su rostro sin maquillaje. pinit

"Hay días que me levanto con mala cara y hay días que con buena cara y ya está y lo que hay que hacer es aceptarse. Así los días que me levante estupenda lo disfrutaré aún más. Todo esto para deciros que me ha llamado la atención como nos autoboicoteamos y como empezamos a ver todo muy mal, supongo que esto es más en mujeres que en hombres. Quería pasarme por aquí para recordaros a todas que no pasa nada si nos levantamos un día con mala cara, si un día no te salen las cosas bien, si un día ves que al que tienes al lado en tu trabajo le está saliendo todo mejor que a ti, no pasa nada. Para tener momentos buenos, hay que tener momentos más malos. Entonces dejemos de ser tan injustos con nosotros mismos. Es una conclusión a la que he llegado porque me he replanteado maquillarme. ¡Pero no! Tengo esta cara y estoy encantada de tener esta cara”, ha rematado Andrea Molina.

Poco después, la actriz mostraba esta instantánea a sus seguidores para demostrar que había salido sin maquillaje y sin complejos a la calle.

Andrea Molina demostraba así, que ha preferido salir a la calle sin maquillaje y orgullosa de su rostro real. pinit

Una evidencia más, de que cada vez es más amplia la lista de famosas que se apuntan a presumir de rostro sin maquillaje en las redes sociales. Algunas como Eva González, Nuria Roca o la mismísima Jennifer Lopez se han animado ya a compartir sus selfies sin una sola gota de 'makeup' y en sus perfiles en la red social.

La actrizha ha animado, a través de sus stories, a aceptar y a querer nuestro rostro tal como es. pinit

Lo que también tenemos claro, es que Andrea Molina se ha atrevido a ir un paso más allá y todo con un discurso por el que nos declaramos muy a favor. Las imperfecciones también son bonitas y la actriz nos lo ha demostrado de la mejor manera ¡Bravo!