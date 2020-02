5 feb 2020

La regla más básica del maquillaje dice lo siguiente: si tienes los ojos oscuros o castaños y el pelo también oscuro, tu gama de color para las sombras son los tonos ocres, marrones, naturales, melocotón y rosa, como mucho. Por suerte, hace tiempo que estos mandamientos no escritos se han relajado tanto, que podemos volverlos del revés y hacer precisamente lo que prohíben. Por ejemplo, elegir tonos intensos y contrastados que no están ahí para acompañar discretamente, sino para destacar, reforzas e iluminar. Por ejemplo, el azul. Lo estamos viendo en famosas de todas las edades con los ojos en todos los tonos posibles entre el castaño y el negro. Y, aunque no te lo creas, queda fantástico. Te lo demuestra Jennifer López.

El ahumado azul más intenso destaca muchísimo los ojos oscuros de Dua Lipa. pinit

El maquillaje azul que eligió la megadiva de la Super Bowl es el más discreto posible, pero no deja de ser azul. Jennifer Lopez optó por un ahumado súper matizado que, sin embargo, destaca fantásticamente sus ojos color miel. ¿No tienes mucha mano para los degradados? Atenta a Dua Lipa. Su manera de aplicar la sombra azul, en este caso con mucho pigmento, es absolutamente sencilla: basta extenderla en todo el párpado móvil y hasta la mitad del fijo, además de bajo las pestañas inferiores. Más impactante, imposible.





Jameela Jamil llevó un cat eye azul fantástico en la alfombra roja de los Grammy. pinit

Aún tienes otra posibilidad para probar esta imparable tendencia de destacar los ojos oscuros con una sombra azul. Recurrió a ella la actriz Jameela Jamil, perfecta sobre la alfombra roja de los Premios Grammy gracias al intenso azul de su vestido y de su maquillaje. Jamil optó por un cat eye en un tono casi eléctrico. De hecho, ilumina como un rayo de luz su negrísimo pelo. Es una fantasía. Y facilísima de hacer realidad.