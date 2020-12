30 dic 2020

Compartir en google plus

La genética de Michelle Pfeiffer a los 62 es envidiable, aunque tenemos que reconocer que es una de las famosas con los mejores retoques estéticos que le hacen parecer 10 años más joven. Lo cierto es que esta vez no vamos a hablar de agujas ni de infiltraciones, sino de un truco fácil para añadir a cualquier tipo de maquillaje natural y rejuvenecedor a los 50 que la actriz ha utilizado en su último look de belleza más sorprendente.

Primero porque se ha maquillado ella sola en casa y segundo porque ha utilizado unas pestañas postizas que le sientan de maravilla. "¡Lo he conseguido! He hecho mi propio maquillaje y he aplicado por primera vez unas pestañas falsas. Todo gracias a Youtube. Estoy muy contenga conmigo misma" ha escrito Michelle en su cuenta de Instagram.

Video: Los cosméticos de farmacia asequibles favoritos de las celebrities

Pfeiffer ha elegido una piel mate muy lisa y unificada, un toque de color rojo muy difuminado en los labios y unas pestañas extra largas que ha creado sin ayuda de una máscara de pestañas ni de las clásicas extensiones que duran más tiempo. La protagonista de Scarface se ha hecho con unas pestañas postizas de quita y pon que tú también puedes conseguir.

Para ponerlo fácil hemos dado con un kit para principiantes de Sephora (9,74 euros) con el que podrás colocarlas con total facilidad. Contiene unas pestañas postizas de prueba para practicar, un aplicador y dos tubos de pegamento. Además se pueden volver a utilizar si las retiras adecuadamente. ¿Cómo? Aplica desmaquillante sobre la base de las pestañas con un bastoncillo. Retíralas suavemente y quita el exceso de pegamento de la banda que habías colocado sobre el párpado. Por último, guárdalas en el estuche.

Son ligeras, fáciles de llevar, duraderas y de fibra sintética. Su uso transformará cualquier maquillaje y creará una mirada más abierta y rejuvenecida. Además son perfectas para estrenar esta Navidad y sacarlas partido el resto del año tanto para las ocasiones más especiales como para el día a día, ya que estas de Sephora quedan muy naturales.