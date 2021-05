20 may 2021

Nos encantan las compras de belleza inteligentes. Como estos sérums bronceadores que son tratamiento y color al mismo tiempo, esta crema con vitamina C y protección solar que previene las arrugas y las combate, o esta base de maquillaje invisible que deja un acabado natural y que también contiene FPS para evitar el envejecimiento provocado por los rayos más dañinos del sol. Un fondo de maquillaje que nos ha descubierto María Fernández-Rubíes y que está triunfando entre las influencers porque lo tiene todo.

"Me estáis preguntando mogollón que cómo hago para que se me sigan viendo las pecas si me ponen una base de maquillaje. Últimamente me está maquillando Inés Castaños y utiliza una base en particular que te deja la piel efecto buena cara y que hidrata, ilumina y protege, por lo que me viene muy bien, ya que tengo tendencia a que me salgan manchas", ha contado la instagramer en las redes.

Se trata del Pure Radiant Moisturizer SPF30/PA+++ de NARS, un tratamiento con color que hidrata y que ofrece una protección solar de amplio especto que mejora el estado general del cutis, aportándole un aspecto natural, liso, luminoso y radiante. Tras su aplicación, la piel se verá unificada pero casi al desnudo, como si de una segunda piel se tratara. Su fórmula es oil free y aporta un velo traslúcido y remineralizado para no marcar las arrugas ni acartonarse.

Esta base también es perfecta para esta temporada, ya que su textura es fresca y ligera, y se desliza por la piel con facilidad y respetando siempre la flexibilidad natural de la tez. Aplícalo sobre el rostro limpio y seco y difumina con las yemas de los dedos, de dentro hacia afuera. María Fernández-Rubíes utiliza el tono Santiago para pieles morenas, pero hay otros 13 tonos para cada tipo de piel.

Olvídate de la prebase, de la crema, de la BB cream o de las bases de maquillaje clásicas. Hazte con el fondo que triunfa entre las influencers en Sephora por 41,99 euros.