3 jun 2021

Puede que te hayas olvidado un poco de la base de maquillaje con las fórmulas multifunción que vienen, como estas cremas hidratantes y estos sérums con color que te ponen buena cara al instante. Pero si de verdad quieres crear un lienzo liso y sin imperfecciones, necesitas un fondo que lo disimule todo y que puedas llevar a diario por sus resultados naturales.

Para inspirarte, en esta ocasión hemos recurrido a la belleza made in Spain, y hemos encontrado tres bases de maquillaje que rejuvenecen a cualquier edad y que están a la altura de las que propone cualquier marca internacional.

Comenzamos con la firma española Skeyndor y su nueva línea de maquillaje en la que se ha aprovechado todo el poder de la ciencia para crear una base con tecnología correctora que acaba con pequeñas irregularidades cromáticas como rojeces, manchas o granos, además de iluminar y unificar la tez apagada y sin vida. También disimula a la perfección todo tipo de arrugas y mantiene la piel hidratada todo el día gracias a su contenido en ácido hialurónico de alto peso molecular.

Su acción 360 se completa con un factor de protección solar 30 para mantener la piel protegida de los rayos ultravioleta e infrarrojos. Hazte con la CC Cream Age Defense de Skeyndor por menos de 30 euros. Está disponible en dos tonos diferentes.

Y de la pura ciencia nos vamos hasta la cosmética natural para hablar de la base de maquillaje vegana, ecológica y cruelty free de Maminat, que solo tiene tres meses de vida y ya está arrasando en Instagram. Un fondo muy fluido y ligero que no pesa sobre el rostro y que deja un acabado invisible, no graso y de larga duración. La piel se verá unificada, joven y de aspecto más saludable. No obstruye los poros y se adapta todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles. Su fórmula libre de impurezas y con SPF 20, incluye salvia, romero, gerania y lavanda. Está disponible en cuatro tonos diferentes y cuesta 31,95 euros.

Terminamos con otra opción vegana: la base de maquillaje Cover Defense de Etnia Cosmetics, un fondo de maquillaje antipolución que proporciona una cobertura perfecta y aporta un acabado radiante y natural. Su textura es ligera y sedosa y se difumina fácilmente sin apelmazar la piel. Es de larga duración y está formulada con pigmentos tratados con lipoamino ácidos vegetales y un potente activo liposomado que "mejora la resistencia de las células de la piel contra la contaminación ambiental, purifica y protege de la acción de las moléculas dañinas y evita los signos de envejecimiento de la piel". ¡Nos encanta! Consíguela en la web de la firma española por 17,90 euros.