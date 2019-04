24 abr 2019

Famosas como Julia Roberts, Jennifer Aniston, Charlize Theron o Cate Blanchett y tienen una imagen estupenda e incluso parecen más jóvenes de lo que realmente son. No confundirse con los cuidados de belleza, escoger un maquillaje acorde a su edad y acertar tanto con el corte de pelo como con el peinado son tres pilares fundamentales para lograrlo. Te damos las claves para que tu look capilar no te eche años encima.

LLevar el pelo muy corto

Parece que nuestra sociedad está arraigada a la idea de que es obligatorio cortarse el pelo en cuanto se cumplen los 50. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así si tu cabello no está demasiado frágil o con mucha falta de densidad como para aguantar una media melena. De hecho, el cabello ligeramente largo es más favorecedor, ya que suaviza las arrugas del rostro y del escote y también porque es más fácil lograr un color más natural, con matices, luz y movimiento, que cuando el pelo está demasiado corto.

Lucir una coloración plana

Cuando aparecen las canas toca cubrirlas, pero hay que prestar especial cuidado a la forma en la que se hace: si se utiliza un color demasiado oscuro se corre el riesgo de endurecer las facciones y acentúan las arrugas y, si el tono elegido es un rubio ceniza es posible que la melena tenga un aspecto canoso global. Es mejor escoger una coloración lo más parecida al tono natural del cabello y jugar con la técnica del balayage, las mechas o los reflejos para añadir luz y movimiento al cabello con la ayuda de unos mechones más claros.

No hidratar lo suficiente

Independientemente de cómo sean la textura, el color o el largo de tu pelo, el cabello seco, dañado y con un exceso de tratamientos químicos añade años de identidad de un solo vistazo. Por tanto, la hidratación será tu mantra. Busca productos capilares que añadan nutrición e hidratación a tu cabello, pero sin restarle movimiento. Los aceites ligeros son perfectos para aportar también un extra de brillo y se pueden aplicar tanto en húmedo como en seco. Eso sí, asegúrate de elegir uno con ingredientes de alta calidad para que la fórmula no se quede en la superficie de la fibra capilar y la cuide desde dentro.

No tomar vitaminas

A medida que envejecemos nuestro cabello también lo hace; lo que se traduce en falta de brillo, densidad y flexibilidad. Por tanto, aportarle un extra de vitaminas desde el interior es necesario. Elige la biotina y suplementos nutricionales específicos para el cabello que fortalezcan los folículos pilosos y ayuden al crecimiento del cabello.

Teñirse en casa

La falta de tiempo o un compromiso imprevisto pueden llevarte a cometer el error de teñirte el pelo en casa… Aplicarte el color en tu baño puede provocar un escalón cromático entre las raíces y las puntas, por lo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Por no hablar de que la puedes liar aún más y estropearte el pelo si no respetas las mezclas y los tiempos de exposición. En este caso es mejor que recurras a los sprays para cubrir las canas, que desaparecen cuando te lavas la cabeza.

