Aunque los estilistas de Zapeando, su programa en La Sexta, se esfuerzan por demostrar cada día toda la versatilidad de la que es capaz una melena como la suya, es inevitable: no hay mujer que no se aburra soberanamente tras diez años llevando el mismo peinado. El pelo es una de las señas de identidad más fuertes de Cristina Pedroche, un accesorio que además ella sabe jugar a su favor gracias a un uso muy inteligente de planchas, extensiones y recogidos. Precisamente por ser tan protagonista de su imagen, Cristina lo tiene difícil para decidirse por un cambio de look radical. Se arriesga a que el resultado no guste ni a sus fans ni a las marcas con las que tiene contrato de imagen.

Cristina Pedroche está guapísima hasta con un bob rubio años 60. pinit INSTAGRAM

Pero no solo un tremendo aburrimiento puede explicar que Cristina Pedroche esté jugando con su imagen gracias a los filtros de Instagram. ¿Y si realmente estuviera cerca el momento de plantearse un cambio? Si lo hiciera, seguramente tendría que ser algo gradual, nada que ver con lo que propone en una de sus stories de Instagram. Pasar de una densa y melena morena XXL a un bob cortísimo, inspiración años 60, y en rubio platino parece demasiado hasta para una aventurera como ella.

Lo cierto es que Cristina Pedroche siempre ha reconocido que le cuesta mucho prescindir de cada centímetro de su larga melena. Sin embargo, los cambios de looks suelen ser una buena lanzadera cuando las profesionales de la imagen deciden darle un giro a su carrera y proponerse para roles distintos o más importantes. Gracias a un buen cambio de look cualquier actriz, modelo o presentadora puede salir de un encasillamiento que le preocupa o dar el paso a trabajos más maduros. Ahora que comienza su treintena, igual es el momento de dar ese giro genial...

