Está siendo un año glorioso para Jennifer Lopez. Además de cumplir el medio siglo, la estrella latina ha liderado el espectáculo de la Super Bowl, ha recibido inmejorables críticas como actriz (por "Estafadoras de Wall Street") y no para de protagonizar campañas para influyentes firmas de moda, de Versace a Coach. Esta semana, la cantante neoyorquina de raíces dominicanas ha presentado otra de sus aventuras como empresaria: su segunda colección de zapatos para la firma DSW. La campaña de publicidad está pensada para que no puedas quitarle el ojo a las piernas de la estrella y, de paso, a sus zapatos. No vayas a pensar que el precio es desorbitado: las sandalias de tacón cuestan alrededor de 80 euros.

El look más fresco del catálogo de DSW, con un look mojado cien por cien ochentero. pinit

La verdad es que la mayoría de las fans de Jennifer Lopez y gran parte de sus 'followers' se han quedado absolutamente alucinados con sus piernas, un triunfo más de sus exigentes sesiones de ejercicio y su dieta.. Sin embargo, las más observadoras no han podido evitar señalar un detalle secundario que puede pasar inadvertido: lo rarísimo que quedan los distintos looks de pelo que lleva la actriz en las distintas fotografías. Solo parecen congruentes la primera imagen y esta, donde parece lucir su pelo natural.





No sabemos si este pelazo que luce Jennifer Lopez es peluca o retoque digital. pinit

En la tercera foto de su campaña, Jennifer Lopez luce una melena que, la verdad, parece de otra persona. Podría ser una peluca perfectamente, pero muchas seguidoras apuestan a que se trata un montaje realizado digitalmente: por desgracia, el look de pelo modifica el estilo habitual de la cantante demasiado como para que parezca congruente. Sí, está guapísima, pero la conocemos demasiado como para creernos esta melena, sea una peluca o un montón de píxeles.

Definitivamente, algo no funciona entre el cuerpo y la cabeza de Lopez en esta foto. pinit

Las muy observadoras fans de Jennifer Lopez que ya notaron algo raro en la foto anterior, terminaron de confirmar sus sospechas en esta última: ¿no parece que la cabeza pertenece a otra foto? Definitivamente algo no funciona en esta imagen, algo que tiene que ver esta vez no solo con el pelo, sino con toda la cabeza. ¿Qué habrá pasado en esta sesión para que sucedan tantas cosas extrañas en la cabellera de JLo?