20 abr 2020

En las cinco semanas que llevamos de cuarentena hemos visto a los famosos hacer de todo con su cabello. Mientras algunas han experimentado con un tinte de pelo llamativo, como Hilary Duff que ha elegido el azul, o Elle Fanning que ha optado por el rosa; otras más osadas, como Najwa Nimri o Tallulah Willis, incluso se han atrevido raparse la cabeza. El problema es que estos cambios radicales caseros no siempre tienen el resultado esperado… Si no, que se lo pregunten a Chenoa, que acabó advirtiendo a sus seguidores que no se cortaran el pelo ellos mismos e casa, tal y como había hecho ella de manera desastrosa. Bella Hadid, en cambio, ha encontrado la manera de cambiar de look capilar sin lamentaciones o arrepentimientos de última hora un filtro de TikTok.

La modelo ha subido a su cuenta de TikTok un video de ella con su melena completamente gris y al que le ha puesto el título ¿Es esto el cabello gris? Y, lo que en principio podría parecer un nuevo look en pro de las canas, resulta tratarse de uno de los filtros cortesía de la red social. Una manera segura de experimentar con diferentes tintes de pelo sin miedo a equivocarse con el tono; aunque a Bella le sientan bien incluso las canas.

De hecho, la nueva red social de moda tiene un apartado especial de belleza, con diferentes filtros para cambiar el tono de la melena, el color de los ojos o para mejorar el aspecto de la piel, de manera bastante natural; con unos ajustes específicos para que los cambios se guarden en cada segundo del video que se suba. Una forma divertida de pasar el rato en casa, sin necesidad de invertir mucho tiempo en crear un look beauty con ayuda del maquillaje y las brochas. De ahí que TikTok se haya convertido en la app preferida para subir consejos y trucos beauty, así como infinidad de tutoriales fáciles de hacer y de lo más eficaces y videos amenos en los que se puede lucir un look de belleza totalmente diferente.

Sin embargo, a pesar de que parece que Bella se lo está pasando de maravilla con los filtros de su aplicación, tampoco nos sorprendería mucho verla de nuevo con un look capilar diferente (esta vez hecho de manera vida real y no solo virtual). Ella ha demostrado que no tiene miedo a los cambios y hemos podido verla en el pasado con distintas tonalidades de castaño, moreno o incluso con el pelo rubio, que en realidad es su color natural de pelo. Que comiencen las apuestas para determinar cuál será el tono elegido por la top durante el confinamiento y cuánto tiempo tardará en aplicarse un tinte en su propia casa.