19 nov 2020

Hay cambios sutiles como este de Victoria Beckham con un truco para conseguir un bob sin pasar por la peluquería o el color de pelo bronce que ha escogido Blanca Suárez. Y los hay muy pero que muy arriesgados como el que acaba de estrenar Demi Lovato. La artista no solo se ha quedado conforme con cambiar de color como ha hecho también Dakota Johnson, si no que ha apostado por cortar por lo sano dejándose el pelo muy corto (y rapado). Y el resultado nos ha dejado con la boca abierta.

En los últimos días hemos visto diferentes cambios de look de Demi Lovato. La cantante pasaba de un long bob liso y muy oscuro, a una melena XXL que conseguía gracias a una extensiones del mismo tono base que llevaba. Poco después, se pasaba al rubio platino manteniendo este largo de pelo ondulado que compartió en las redes sociales y que llevó a diferentes eventos. Pero parece que Demi no quedó feliz con el resultado y ahora ha optado por un cambio muy radical y que muy pocas se atreverían a hacer.

"He hecho algo...", escribía Demi junto a una imagen en la que aparecía de espaldas y en la que se intuía a la perfección que se había cortado (y mucho) el pelo. Horas después, publicó el resultado con unas imágenes en las que posa radiante y rubia con la mitad inferior de la cabeza rapada y con el flequillo peinado y desfilado hacia un lado. Un cambio con el que está impresionante y que no ha pasado desapercibido porque ya acumula más de dos millones de like y comentarios como los de Taylor Hill o Lucy Hale que aplauden este nuevo look.