24 nov 2020

A pesar de que Dakota Johnson ha optado por oscurecerse el pelo, parece que aclararlo está siendo la opción favorita de las famosas. Y si no que se lo pregunten a Paula Echevarría, que ha triunfado con unas mechas balayage o Marta Torné, que ha dado con el color de pelo que ilumina el rostro. Una tendencia capilar que también ha llegado al mundo influencer y que ha querido probar Rocío Osorno. La diseñadora sevillana ha dejado atrás el cabello castaño al que nos tenía acostumbradas para pasar a un rubio que ya es uno de los que se llevarán en 2021.

Rocío publicó en su perfil el cambio de look que se había hecho en el Centro María Hernández de Sevilla y confesó que el resultado no era lo que iba buscando pero surgió así: "La verdad es que la idea no era llegar a este tono de rubio. Y es que nunca había tenido un rubio como este. Es una pesada. Además, siempre me tiende a tonos naranjas y de hecho, tenía las puntas con un tono cobrizo. Se supone que lo íbamos a matizar para ponerlo un poco más castaño y el peluquero consiguió este tono tan bonito y cuando vimos este color... Pensamos que era buena idea darle una oportunidad, que siempre hay tiempo para matizarlo".

Íñigo Escalera, el artífice de este cambio de look que tanto le ha gustado a Rocío, ha explicado qué es lo que ha hecho para obtener el resultado: "Se hizo una corrección de color con distintas técnicas de mechas y después distintos baños de color para conseguir el efecto melting o degradado".

Y aunque ha sido un cambio bastante grande para ellas, la diseñadora andaluza dice haberle perdido el miedo al rubio y encontrarse encantada con este nuevo cambio de look: "Para empezar me lo voy a dejar así y si veo que no, me lo matizo solo un poco por la parte de arriba para que se vea más castaño, pero las puntas me las voy a dejar como están". Y tenemos que reconocer que le ha aportado una luminosidad especial al rostro y que es una opción perfecta para pasar del castaño al rubio sin arriesgar demasiado. ¡Nos encanta!