10 dic 2020

Hay cambios de look que sorprenden y no por ser arriesgados con cortes y colores imposibles, si no porque recurren a ellos mujeres que siempre han llevado el mismo estilo. Es el caso de Pilar Rubio, que siempre ha lucido melena larga y oscura -este es su secreto para presumir de pelo fuerte y sano- y que ahora ha optado por unirse al corte de pelo favorito de las famosas: el bob. Y ha escogido la versión larga similar a la que lleva Ana Milán y a la que se ha hecho Eva González hace unos días.





VER 6 FOTOS 6 cortes de pelo bob para que te unas al cambio de look rejuvenecedor favorito de las famosas

Pilar Rubio ha cortado por lo sano y ha certado de lleno. La presentadora llevaba hasta el momento una melena por la espalda a capas y muy oscura. Un corte con mechones desfilados que ha querido actualizar ahora para dar un aire más joven y fresco a su imagen. Y, ¿cómo lo ha hecho? Escogiendo la media melena de las famosas, el long bob al que reucrren las que quieren cambiar de look sin arriesgar demasiado.

Y aunque la presentadora no ha anunciado de manera oficial este cambio de look, sus dos últimas publicaciones de Instagram desvelan que por su melena ha pasado la tijera. De hecho, este look contraje de cuadros y botas de Zara había provocado que no nos fijáramos en su pelo, mucho más corto que antes. Incluso ayer, que participó en su sección de 'El Hormiguero' no se apreciaba este cambio porque lleva un moño bajo.

Sin embargo, ahora que ha vuelto a publicar una imagen más de carca, hemos podido apreciar que Pilar se ha decantado por este bob o media melena a la altura de la clavícula y que ha llevado con la raya a un lado y los mechones delanteros desfilados. Y sí, le queda de maravilla. ¡Todo un acierto, Pilar!