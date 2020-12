17 dic 2020

En lo que ha pelo se refiere, 2020 ha sido el año de los cambios de looks radicales. Desde poco después del comienzo de la pandemia tanto famosas como mujeres anónimas mostraron en sus redes sociales sus nuevos –a veces tan arriesgados, como la cabeza rapada de Nawja Ninri– cortes de pelo y sus experimentos con los tintes de color, donde el rosa pastel se proclamó rey absoluto de la paleta cromática. Otras, en cambio, han preferido esperar a finales de año para someter a su melena a un tijeretazo, tal y como han hecho Charlene de Mónaco con su arriesgado look capilar y Britney Spears.

La cantante, que lleva años luciendo una melena larga rubia, ha mostrado en su cuenta de Instagram unas instantáneas de su nuevo estilo, un corte que nos transporta inmediatamente a 1999. La imagen va acompañada del texto: “Córtame el pelo”. Y “Ya sabes lo que dicen... Fuera lo viejo... Entra lo nuevo”. Aunque su aspecto es nuevo para ahora, tenemos que decir que su cabello capeado nos recuerda al look que lucía en el videoclip ¡Ups!... I Did It Again.

Este es el nuevo look de pelo, inspiración años 90, de Britney Spears. pinit

Parece que Britney es de ideas capilares fijas, ya que su cabello ha tenido casi siempre el mismo aspecto: largo y de color rubio dorado (por supuesto, estamos obviando cuando se rapó la cabeza debido a la crisis que sufrió hace años). Sin embargo, en septiembre de 2019 la intérprete de baby One More Tim e decidió teñirse de morena, tono que tan solo le duró un mes. Ahora ha optado por un look muy nostálgico que popularizó el personaje de Jennifer Aniston en la serie Friends y que incluyo lleva su propio nombre: el Rachel.

Esta claro que tanto las tendencias de corte como de color de pelo que triunfaron en los años noventa ahora también están a la última. ¿habrá alguna famosa más que nos sorprenda con alguna de ellas de aquí al 31 de diciembre?