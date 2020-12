30 dic 2020

Pasamos por el aro de la pinza para el pelo de toda la vida que ya llevaban nuestras madres y que se popularizó la temporada pasada entre las influencers al encontrar su practicidad en recogidos fáciles con mucho estilo. Pero nos asaltan las dudas al ver este otro accesorio para el pelo de los 90 que ha llevado Tamara Falcó junto a su corte de pelo bob habitual en un look de lo más rural.

Puede que influida por la modelo Eugenia Silva y adelantándose a una posible tendencia capilar del 2021, la Marquesa de Griñón ha lucido en Instagram su melenita suelta junto a la diadema ancha y elástica que todas hemos llevado en la adolescencia ¿Quién no tiene la foto analógica con este look? Sentimientos encontrados aparte, lo cierto es que el uso de este accesorio tiene muchas ventajas que vamos a desgranar para que tú misma decidas si te rendirías a él o no.

Lo primero de todo es que esta diadema de estilo sport funciona por igual tanto en el pelo corto como en el largo. Podrás llevarla incluso en el corte pixie si es tu caso. Igual para las diferentres texturas: lisas, onduladas, rizadas... También es perfecta no solo para estar por casa o para desmaquillarte, sino para acompañar looks casual y comfy durante todos los días de la semana.

La hija de Isabel Preysler ha elegido una negra para pasar un día en la montaña y la ha combinado con un jersey de cuello vuelto y estampado jacquard, una parka con capucha de pelo en color beige, unos leggings negros básicos y unas botas de nieve en marrón. Sin embargo, a Eugenia Silva se la hemos visto hasta en una sesión de fotos para la firma de joyas RABAT.

Con esta diadema podemos crear peinados fáciles y cómodos al dejar todo el rostro despejado y sobre todo, salvar esos bad hair days en los que no hay tiempo para lavar el pelo. Sin olvidar que en los días de viento y lluvia será nuestra mejor aliada. Pero de lo que no tenemos ninguna duda, es de que quita años a cualquier edad. Primero porque crea un efecto lifting al estirar toda la raíz del cabello y segundo porque inevitablemente no podemos evitar no relacionar este accesorio con nuestro lado más teen. Y tú, ¿te pondrías la diadema para salir a la calle? (¡El gimnasio no cuenta!)