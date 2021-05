14 may 2021

Después de que Blanca Suárez soprendiera con este cambio de look con melena XXL hay una cosa que tenemos más que clara: ha vuelto el pelo largo y se ha convertido en tendencia. Y aunque Michelle Jenner haya decidido cortar por lo sano y se haya vuelto morena con un bob con flequillo y Halle Berry hiciera lo mismo de cara a los Oscars con su corte bob, lo cierto es que cada vez son más las que dejan su melena crecer. Sin embargo, aunque este largo de pelo es un estilo que parece solo apto para las más jóvenes, lo cierto es que es una opción a la que recurren famosas de más de 50 porque aporta un toque juvenil perfecto. ¡Es hora de dejar el pelo crecer!

Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal es una de las que lleva apostando por el pelo largo, dándole igual la edad y la época. Aunque hace un tiempo llevaba un long bob a la altura de la clavícula, la diseñadora ha vuelto a dejar su melena crecer dejando claro que es su corte favorito y el que más le favorece. "La creadora explota una feminidad que no renuncia a sus curvas, ni a su larga melena en su tono natural, mejorado con unos reflejos cacao que le endulzan el rostro. Ha llevado flequillo, un recurso que sin duda le favorece, aunque se ve joven también con sus recogidos tirantes y su melena lisa peinada con la raya en medio", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

Demi Moore

Aunque Demi Moore ha protagonizado algunos de los cambios más radicales del cine, la actriz ha optado por una melena larguísima a sus casi 60 años. Y con su versión oscura, lisa y con la raya al medio ha hecho de ella un icono de su imagen. "Luce una melena ultra larga en su color natural, demostrando que una mujer atractiva no tiene edad y reivindicando, así su visibilidad", afirma Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las artistas que más cambios de look ha probado. La cantante se ha atrevido con absolutamente todo, sin embargo, en sus últimas apariciones públicas ha demsotrado que la melena XL es su favorita y con la que mejor se siente después de haber cumplido los 50. "Los cambios de look de Jennifer López crean siempre tendencia y ella lo sabe y lo controla. Apuesta mayoritariamente por una melena larga abundante en rubios cálidos, pero cuando quiere una transformación recurre a extensiones o pelucas, muy habituales en Estados Unidos. La artista nos anima a experimentar para crecer y a creer siempre en nosotras mismas. La imagen es poder", comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz.