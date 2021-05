15 may 2021

Con un corte de pelo pixie, con melena XXL con extensiones, con un corte de pelo bob que queda bien tanto en el cabello liso como en el rizado... Hace mucho que perdimos la cuenta de los cambios de look de Jennifer López y sus transformaciones impredecibles en menos de 24 horas que ya no nos resultan ni sorprendentes. Pero si algo bueno tiene variar en tantas ocasiones de imagen, es que la inspiración está asegurada (no como la Reina Letizia que nos tiene aburridas de llevar siempre el mismo look de belleza).

Sí, la culpa de que queramos y quieras volver al flequillo abierto es de JLo, que gracias las maravillosas tijeras de Chris Appleton, su peluquero de confianza, ha conseguido lucir un corte de pelo que rejuvenece a los 50 de forma inmediata y del que te vamos a contar todos los detalles.

Video: Los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2021

El estilista lo ha bautizado como Blunt Curtain Bangs, pero podríamos compararlo con un clásico flequillo cortina, también denominado gringe por los expertos. "El flequillo cortina es un flequillo que se alarga en los lados y que se lleva abierto por la mitad. Cada cual puede acomodar su longitud a su estilo, los más largos los recomiendo para aquellas a quienes les gusta cambiar de imagen porque permite marcarlo mucho si se peina hacia abajo o disimularlo si lo peinamos hacia atrás o al lado. Los cortos son ideales para las amantes de la comodidad.”, señala Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

Pero el detalle que no falta en el nuevo look de Jennifer López, es que las puntas están muy desfiladas por lo que queda un flequillo aún más sutil y natural que da mucho juego. "Si quieres refrescar el look, pero sin arriesgar, el flequillo desfilado es tu mejor opción. Lo puedes llevar de mil maneras, con una textura natural, con un recogido dejando el flequillo y unos cuantos mechones sueltos, con una diadema… Es ideal para los rostros alargados porque los hace parecer más cortos, aunque sientan bien a casi todo el mundo. También, si lo peinamos largo y a un lado hace que el rostro parezca más largo, lo que lo hace ideal para las caras redondas", cuenta Jose García de Jose García Peluqueros.

JLo lo ha llevado con una melena larga y con una textura liso tabla que sienta de maravilla. Pero tal y como apuntan los expertos, la versatilidad del flequillo cortina hace que esté en perfecta sintonía también con cabellos cortos y ondulados. Por no hablar de que rejuvenece al suavizar y armonizar las facciones, y equilibra el rostro porque hace ojazos y disimula al frente ancha. ¡Lo queremos YA!