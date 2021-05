18 may 2021

Aunque no lo creas estamos en la época ideal para cambiar de look radicalmente o simplemente retocar nuestra melena con cortes de pelo sutiles que sean tan atemporales como para colarse entre las tendencias cada temporada. Justo el cambio por el que ha apostado Carmen Lomana al visitar de nuevo a su estilista de confianza. La empresaria nos tiene conquistadas. Ya sea por sus looks rejuvenecedores con ropa que quita años como este vestido midi de lunares o con sus mejores secretos de belleza como el truco para que el perfume dure más o con los productos para mantener su melena rubia súper luminosa.

Lomana se ha cortado el pelo para sanear las puntas, para rejuvenecer al máximo su cabello y para fortalecerlo de cara al verano. Y lo ha hecho de la mano de Juan Diego Teo, estilista y colorista profesional en Tacha Beauty, que ha mantenido su tinte de pelo y le ha finalizado el corte con unas ondas abiertas elgantísimas que le aportan un volumen y movimiento envidiable, tal y como ha demostrado en Instagram.

Si tú también quieres cambiar de look sin pasarte muchos centímetros, pide la media melena que triunfa entre las famosas. Un corte midi básico que enamora por su verstilidad y su neutralidad. Es muy fácil de peinar, no necesita mantenimiento, aporta brillo, volumen y movimiento, se puede llevar en cabellos lisos, ondulados o rizados, con capas, con cortes enteros, con diferentes flequillos, por encima o por debajo de los hombros...

Carmen Lomana ha optado por una melenita que le sobrepasa unos centímetros la clavícula y ha dejado su color rubio helado habitual que tanto le ilumina el rostro. Un look con un efecto rejuvenecedor que le funciona muy bien. Porque no nos imaginamos a la socialité con otro color, y mucho menos con un corte shag o pixie. Esta vez, lo clásico, gana.