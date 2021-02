12 feb 2021

Las ampollas son el producto perfecto para las más perezosas porque con ellas consigues un efecto dos en 1: el del sérum y el de la crema antiarrugas. Y por ello, no nos extraña que sea uno de los productos a los que más recurren las famosas. Ana Obregón utiliza estas para conseguir un efecto reafirmante y estas cuando quiere eliminar las arrugas. Al igual que Ana Milán, que es fan de estas baratísimas de supermercado. Y aunque hace unos días descubríamos un exclusivo tratamiento antiedad en Mercadona que también llevaba este formado de aplicación, ahora tenemos ganas de probar las que nos ha enseñado Carmen Lomana.

La socialité, muy activa siempre en su perfil de Instagram, quiso compartir con sus seguidores uno de sus trucos beauty favoritos. Por que sí, Carmen Lomana no solo es una fuente de inspiración en cuanto a estilo se refiere enseñando looks como este con una blazer de cuadros que ya le hemos copiado, si no que también lo es con algunos consejos de belleza. ¿El último? Unas ampollas efecto lifting que parecen haberle gustad mucho.

En concreto se trata de unas ampollas de Germinal que reciben el nombre de Accion Inmediata Progressive Lifting. Son un poderoso vitalizador de tejidos que combate las huellas de fatiga del rostro. Gracias a la presencia de una exclusiva combinación de péptidos, disminuye las arrugas y las líneas de expresión al mismo tiempo que aumenta la firmeza. Además, crea un film que protege la piel madura de la polución y produce un efecto lifting visible desde el primer día. ¿El resultado? Una piel más firme, tersa y luminosa gracias a un tratamiento con efecto lifting inmediato y progresivo: efecto flash a largo plazo.

Por tan solo 36 euros puedes hacerte con un pack de 30 ampollas que te durarán muchísimo. No está nada mal, ¿verdad? Carmen presentó estas ampollas como un regalo perfecto para regalar(te) en San Valentín y lo cierto es que es un buen momento para cuidarse y mimarse con productos tan efectivos como estos.