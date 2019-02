7 feb 2019

Cada vez son más las 'influencers' que además de inspirarnos con sus 'lookazos', consiguen darnos las mejores recomendaciones de belleza y maquillaje. La última en revelarnos uno de sus secretos de belleza mejor guardado,s ha sido la 'influencer' Marta Carriedo.

La 'it girl' ha publicado en Instagram varios vídeos en los que nos ha hablado de sus dos tratamientos clave para conseguir acabar, de una vez por todas con los granitos y las marcas del acné.

Aaunque siempre las vemos perfectas, cada vez son más las 'influencers' que se animan a hablarnos de sus problemas de piel o de sus imperfecciones en el rostro. Ella se ha encargado de explicar todos esos aspectos que ha decidido mejorar en la piel con dos tratamientos clave: "son dos tratamientos que a mi me han ayudado muchísimo para el tema de los granitos aunque yo no tenía un acné activo. Pero a mi me han ayudado mucho para el tema de las bolitas de grasa, que tenemos sobre todo las mujeres por la zona inferior del rostro a causa de los maquillajes, y también para eliminar las marquitas de la cara", ha revelado en Instagram.

Marta ha explicado en Instagram 'stories' en qué consiste cada uno de los tratamientos beauty que se aplica. pinit Instagram.

Por un lado, uno de esos tratamientos se basa en una limpieza facial: "En Cristina Galmiche lo que me hago es hacerme una limpieza de cara", algo que confiesa que siempre le dio "miedo" hacer, pero que le está ayudando mucho a mejorar su cutis.

En cuanto al resto de tratamientos confiesa que ella acude a Montserrat Quirós. Allí es donde le realizan el segundo tratamiento que Marta Carriedo recomienda para terminar con las cicatrices de acné en la cara: las vitaminas. "Ellas las pinchan a través de una cánula desde la parte inferior del rostro hacia arriba. De esta manera la piel no se amorata y las vitaminas se introducen para hacer que la piel esté más hidratada, más luminosa y para que las marquitas de acné se rellenen y quede una piel súper lisa y bonita", asegura la 'influencer'.

La 'influencer' también ha mostrado los resultados de su tratamiento de vitaminas en el rostro. pinit Instagram.

Dos tratamientos que Marta Carriedo asegura que le han dado muy buenos resultados en apenas cuatro semanas y de los que no se separa en su rutina de belleza.

¿Preparada para decir adiós a los granos y a las marcas en el rostro?

