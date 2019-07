22 jul 2019

No es cierto que Instagram haya empezado toda esta fiebre por una belleza filtrada: muchos años antes, Photoshop ya se encargó de mostrarnos las mejoras digitales con las que podíamos soñar en la vida real. Lo realmente nuevo es el acelerón de innovación tecnológica al servicio de la cosmética del que podemos disfrutar hoy. Por suerte, ya no tenemos que debatirnos entre entrar o no al quirófano para disfrutar de esas mejoras que nos acercan al ideal de belleza instagramer. Nuevos procedimientos no permanentes, sin anestesia general ni efectos irreversibles permiten modificar los rasgos de una forma rápida y mucho más barata. Objetivo: la belleza Instagram de una Kylie Jenner, una Bella Hadid o una Emily Ratajkowski.

Un primer plano con extensiones de pestañas y fillers de Kylie Jenner. pinit INSTAGRAM

El procedimiento estrella de este proceso son los rellenos de Bótox. So imprescindibles en la frente, donde jamás veremos ni una sola línea de expresión y sí una superficie satinada. Algunas clínicas dermatológicas de Los Angeles ofrecen un tratamiento llamado Baby Botox especialmente diseñado para millenials, en el que se inyectan mínimas dosis para prevenir líneas de expresión y mantener congelada la expresión facial, una técnica a la que también suelen recurrir actrices y actores durante los rodajes. El bótox sirve también para elevar la ceja y lograr así otro deseadísismo efecto: lograr una mirada despierta, grande, enorme.

Otro selfie sin maquillaje de la reina de Instagram, Kylie Jenner. pinit INSTAGRAM

Además del realce de labios y pómulos con ácido hialurónico, los fillers también permiten crear una silueta totalmente renovada en la nariz: corregir depresiones, asimetrías... Son las llamadas rinoplastias líquidas. Otro procedimiento habitual y poco conocido es un simulacro de lifting que se consigue inyectando una mezcla de bótox y ácido hialurónico en el nacimiento del pelo en la base del cuello, de manera que se tense la piel de la zona. El láser permite librarse de al menos el 80% de vello que pueda existir en el rostro para lucir al máximo los tratamientos faciales, desde el mesobótox (pequeñísimas dosis por toda la cara) que termina con los poros y produce un efecto filtro que dura unos cuatro meses, hasta todo tipo de peelings o el microneedling que estimula el colágeno natural gracias a mínimos pinchazos. Total: un trabajo de media jornada. Y mucho más caro que los filtros.

