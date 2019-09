20 sep 2019

No es la primera vez que Kim Kardashian habla de su psoriasis o muestra el aspecto de su piel cuando le ataca. De hecho, en febrero de 2019, cuando reveló que sufría esta enfermedad, ya publicó algún selfie de su cara en el que vislumbrábamos, mucho más atenuados, las rojeces que cubren su cuerpo cuando la psoriasis hace acto de aparición. En esta ocasión, y para darle un empujón al website de bienestar y estilo de vida de su hermana Kourtney, Kim Kardashian se deja fotografiar a plena luz, sin filtros y con las ronchas faciales más rojas que nunca. Es la prueba definitiva de que esta afección no es ninguna broma.

Impresionante el aspecto de las piernas de Kim Kardashian cuando tiene una crisis de psoriasis. pinit INSTAGRAM

En el texto que acompaña a las fotos, titulado "Kim Kardashian comparte su experiencia con la psoriasis", leemos algunas curiosidades sobre su relación con la enfermedad que no sabíamos. Por ejemplo, que está familiarizada con ella desde niña, pues su madre también la sufre. Sin embargo, no se dio cuenta de lo duro que es vivir con esta enfermedad autoinmune hasta que experimentó su primera crisis a los 25 años. También tuvo que aprender por sí misma lo que funcionaba y no con su piel: mientras a su madre le aliviaba tomar rayos uva, a ella le irritaban aún más.





En realidad, Kim Kardashian ha sufrido los ataques más agresivos de psoriasis en su treintena. Durante los últimos ocho años, no ha habido día en el que no haya sufrido el picor, el dolor y la irritación de la psoriasis en alguna parte de su cuerpo, sobre todo en su pierna derecha. En los peores momentos, cuando la psoriasis llega a sus manos, no puede ni coger el teléfono. De hecho, así fue como descubrió que sufría psoriasis reumática. El dolor que conlleva puede llegar a ser insoportable.

Este es el aspecto de las ronchas que le salen en los brazos a Kim Kardashian cuando tiene un ataque de psoriasis. pinit INSTAGRAM

Afortunadamente, a estas alturas de su vida Kim Kardashian reconoce que "he llegado a un punto en el que convive a gusto con la psoriasis". Y le lanza mensajes a otras personas que sufran la misma enfermedad: "Si tienes psoriasis, no puedes dejar que arruine tu vida o te arrebate lo mejor de ti. Tienes que hacer lo que puedas para convivir lo más cómodamente con la enfermedad pero no dejar que se apropie de toda tu vida". Qué gran consejo Kardashian. Ella sí que sabe.