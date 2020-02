20 feb 2020

Salma Hayek no es la primera ni la última famosa que sube a su cuenta de Instagram un selfie sin maquillaje. Y exponerse al natural ante el gran público tiene sus pros y sus contras. Los primeros han venido a modo de casi 400 mil me gusta y alabanzas a la belleza y naturalidad de la actriz, pero también ha habido algún comentario fuera de tono.

Uno de sus seguidores se atrevió a escribir: “Demasiado Botox :( ¡Y no lo necesitas, Salma!”. Un comentario desafortunado ya que nadie es quién para decirle públicamente a una persona si necesita ponerse bótox o no y menos para comentar delante de todo el mundo que las (supuestas) inyecciones de toxina botulínica no le han quedado nada bien.

Este es el selfie que ha desatado la polémica sobre si Salma Hayek se ha inyectado bótox o no. pinit

Por suerte Salma ha sabido salir del paso perfectamente. Y lejos de ignorar ese comentario tan fuera de tono, ha respondido al mismo dejando en evidencia a su creador. “No me he puesto bótox. Pero gracias por el consejo porque últimamente estaba pensando si quizás había llegado el momento de hacerlo”, ha escrito ella de manera irónica.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la mexicana tiene que dar explicaciones sobre si se ha hecho algún retoque o no. “No me he hecho na-da. No sé cómo explicarlo…”, declaró en la revista americana Town & Country el año pasado. “A veces bebo mucha agua, y otros días no”, añadió para dejar en claro que no sigue una rutina de belleza exhaustiva. De hecho, Salma asegura que el secreto de su eterna juventud se lo debe a una genética privilegiada y los masajes faciales que se hace con frecuencia. Además, también ha confesado que utiliza una crema que contiene en su formulación tepezcohuite, una planta que rejuvenece e ilumina la piel.