6 may 2020

Tiene el trasero más legendario de Instagram, con permiso de las Kardashian. Georgina Rodríguez sabe que tiene uno de los cuerpos más envidiados de la red social, y de hecho no puede evitar presumir de culo en leggings, chándal, lycras o, como ha sucedido esta semana, con un mínimo tanga. Estamos ante una de las poquísimas famosas que le pone más afición, intención e interés a esculpir su curvas que a labrarse una reputación de estilo. Tanto es así que sus looks no suelen conseguir demasiados aplausos, mientras que con mallas deportivas luce perfecta. Eso sí: una silueta de este calibre no está al alcance de cualquiera, y no porque sea carísimo. Requiere muchísima voluntad y tiempo. Mucho tiempo de ejercicio.

Georgina Rodríguez presume de trasero todo lo que puede: esta semana en tanga. pinit

Solo hay que echarle un vistazo a su perfil de Instagram: a Georgina Rodríguez le encanta hacer fitness. Los vídeos con sus entrenamientos son constantes, sobre todo con ejercicios específicos para tonificar el trasero. Más aún: su resistencia y fuerza a la hora de repetir y repetir sentadillas, con pesas en los tobillos o en las manos y con saltos incluidos, es sorprendente. Más ejercicios de cabecera: la zancada y la zancada diagonal, la patada con banda de resistencia y el levantamiento de pelvis. ¿Te cansas solo de leerlos? Tenemos un atajo que te puede ayudar.

Es el secreto mejor guardado de muchas propietarias de traseros importantes: la electroestimulación. Existe en el mercado varios aparatos que, a través de emisiones electromagnéticas y de electroestimulación de alta intensidad, permiten trabajar directamente varios grupos musculares. Bastan dos sesiones semanales de 25 minutos para conseguir remodelar los glúteos, fortaleciendo los músculos y reactivando el flujo sanguíneo. La inversión no es demasiado alta: alrededor de 100 euros. No podrás librarte del todo de las sentadillas, pero si bajar de repeticiones. A las vagas nos merece la pena.