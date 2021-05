10 may 2021

Carmen Lomana no sólo se preocupa por tener su piel joven y radiante con las mejores cremas y sérums, sino que también pone especial atención en su aroma. Ya nos habló de su perfume favorito y desu truco para que el aroma dure todo el día, lo que no sabíamos es que ella había creado su propio perfume (y eso que lo hizo en 2012).

Se trata de First Collection, un perfume totalmente natural con una pirámide olfativa exclusiva e innovadora. Sus tres fases muy definidas y su fijación perfecta consiguen en el inicio la jornada un toque fresco y alegre que va enriqueciéndose a lo largo del día con su complejidad floral para llegar a la noche envuelta en sus notas más cálidas y profundas. First Collection tiene una salida fresca, dulce y muy cítrica, con aromas a naranja, limón, lima y mandarina verde. Su corazón es cálido gracias a la naranja, la canela, el azahar y el romero, para llegar finalmente al fondo de la fragancia que está lleno de ámbar, vainilla, pachuli y sándalo.

Carmen define su propio perfume como “un perfume fresco que se va enriqueciendo con el paso de las horas”. Su aroma perdura más que el de otras fragancias gracias a que posee fijadores de última generación y es adecuado para todo tipo de piel, ya que su olor no cambia dependiendo de quien lo use. “...quería que esta primera fragancia pudiera convivir con la piel de morenas y pelirrojas, de rubias y castañas. Recurrimos a una nueva tecnología que lo consigue. Por eso crea cercanía y buenas sensaciones. No deja indiferente”, dice su creadora.

El problema es que no puedes encontrar este perfume en ninguna de tus perfumerías habituales. En sus inicios estaba a la venta en las perfumerías Álvarez Gomez y en Carmen Lomana Cosméticos, pero hoy por hoy, sólo lo hemos visto en la web Linea y Salud por 25 euros el envase de 20 ml y 60 euros el envase de 75 ml.

Si de verdad es un perfume que dura las 24 horas y no sólo eso, sino que se va adaptando a cada momento del día, merece la pena probarlo.