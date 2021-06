1 jun 2021

El cuerpo de la mujer tiene sus peculiaridades. Lacelulitis suele acompañarnos a lo largo de nuestra vida, acumular grasa en el abdomen es algo muy común y losglúteos no siempre están tan tersos como nos gustaría (por cierto, ¿sabías que existe una mascarilla para elevarlos?). Pero si hay algo que nos caracteriza a muchas, son las cartucheras, que se han convertido en nuestro punto más débil. Dependiendo de nuestro tipo de cuerpo, es posible que por mucho que sigamos una dieta equilibrada y hagamos deporte, la grasa localizada en ese punto no desaparezca. Si estás en esta situación no desesperes, porque siempre hay trucos y cosméticos que pueden ayudarte a mejorar tu tono muscular, eliminar la grasa y reafirmar tu piel de la zona de los muslos.

Además de tratamientos como la maderoterapia o la presoterapia, existen algunos hábitos que puedes incorporar a tu vida y que hará que la grasa no se acumule en las cartucheras de manera tan persistente. Eliminar la sal de nuestra dieta, así como los alimentos procesados, los azúcares y las bebidas carbonatadas, puede ser una buena opción, además de ingerir al menos dos litros de agua al día. Además, el trabajo sedentario que te obliga a permanecer sentada durante horas puede ser tu mayor enemigo pero mantener las piernas cruzadas también, así que intenta evitarlo.

Además, masajear la zona de los muslos con un guante de silicona mientras te estás duchando te ayudará a combatir la retención de líquidos además de eliminar toxinas y células muertas. ¿Algo más? Incorpora a tu dieta las infusiones. Hervir jengibre y añadirle zumo de limón y miel puede puede conseguir que quemes grasamás rápidamente y el té verde aumenta el gasto metabólico. Como ves, son pequeños gestos que no te cuestan nada y pueden ayudarte a potenciar los efectos del ejercicio y de la dieta equilibrada.

Pero no sólo eso, sino que incorporar a tu rutina diaria la aplicación de cremas reductoras pueden ayudarte a eliminar la grasa localizada de las zonas más rebeldes como nuestras cartucheras. Eso sí, no son productos milagrosos. Si no levantas el culo de la silla ni eres constante en su aplicación, olvídate de lograr el efecto deseado. La mayoría de estas cremas tienen múltiples efectos, ya que, además de reducir, suelen reafirmar el tono de la piel, mejorar la celulitis e incluso hidratan y nutren. Hemos recopilado para ti nuestras tres cremas quema grasas favoritas para que logres acabar con la grasa más rebelde. Apunta:

Body Fit Expert Minceur de Clarins

Body Fit minimiza el aspecto de la celulitis, afina, proporciona un efecto lifting inmediato y redefine la silueta. Obtenido gracias a la Investigación de Clarins, el extracto de hoja de membrillo actúa en los 3 factores principales que originan la aparición de la celulitis para afinar visiblemente la silueta. El adelgazante anti celulítico experto. Encuéntralo en Douglas por 33,95 euros.

Gel Escultor Reafirmante Culo 10 de E’lifexir

Eleva tus glúteos, firmes y perfectos gracias al secreto de la glaucina con e´lifexir Culo-10. Su complejo antiestrías con green bean, rutina, matriquinas y venotonic plant complex. Eleva y reafirma en un 69%. Reduce las grasas acumuladas en un 43%. Mejora el drenaje de líquidos acumulados 10%. Está disponible en Douglas por 10,99 euros.

Bálsamo nutritivo y reductor Nutri-Modeling de Filorga

Bálsamo nutritivo que ayuda a alisar, afinar y tonificar la silueta del cuerpo día a día. Su combinación de activos a base de manteca de karité y manteca de murumuru nutren profundamente la piel. Además, esta loción corporal tiene triple acción: tonificante, reductora y alisadora. Hazte con él en PromoFarma por 27,63 euros.