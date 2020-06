11 jun 2020

Compartir en google plus

Aunque en Hollywood aún no ha entrado en la privilegiada lista A, reservada a una veintena de nombres de primera fila del showbusiness globla, Priyanka Chopra es una de las más grandes estrellas en su país de origen, la India. Su influencia sobre las mujeres de todas las edades en su país es enorme, pues se trata de una de las pocas estrellas que ha logrado triunfar en la industria estadounidense. La polémica que le ha alcanzado con motivo de su apoyo a Black Lives Matter y la causa antirracista tiene en parte que ver con los dos mundos que habita y que, hasta hace poco, estaban absolutamente separados. Hoy, con las redes sociales comunicando todo el planeta, es imposible apoyar unos valores en un lugar y otros bien distintos al otro lado del planeta. La verdad es que su comportamiento llama bastante la atención.

Un primer plano reciente de la actriz de origen indio Priyanka Chopra. pinit

Con motivo de las manifestaciones de protesta por la muerte de George Floyd, Priyanka Chopra ha publicado en su perfil de Instagram los mensajes de apoyo que casi todas las estrellas de Hollywood están dedicando a la familia del fallecido y al movimiento Black Lives Matter. Ante estos post, sus seguidores no han dudado en tacharla de hipócrita, una palabra fuerte pero que en este caso tiene su razón de ser. Sus críticas tienen sentido: ¿cómo se puede anunciar cremas blanqueantes , unos cosméticos que refuerzan la marginación y la vergüenza por tener un color de piel más oscuro, y proclamarte antirracista a la vez? ¿Se puede ser antirracista en Estados Unidos y promover en la India que la piel blanca es la más deseable?

Lo cierto es que las campañas que Priyanka Chopra protagonizó publicitando cosméticos blanqueantes tienen ya algunos años: la última es de 2012. Aún así, las críticas se sostienen en que la actriz pasó de anunciar en sus inicios que jamás apoyaría estas cremas por estar orgullosa de su piel, a anunciarlas una vez se convirtió en una estrella importante. De hecho, parece que la propia actriz blanqueó su piel tras ganar el título de Miss Mundo en 2000 y comenzar a trabajar en Bollywood. El primer anunció lo protagonizó en 2008: ya no era una joven promesa que ha cometido una equivocación, sino una actriz famosa y rica. En 2012, con 31 años, apoyó por última vez este tipo de productos, a pesar de que muchas estrellas del cine indio ya declinaban hacer publicada de unas cremas que apuntalan la discriminación por el color de la piel y contribuyen a que muchas mujeres indias se sientan inseguras por tener la tez oscura.

En 2014, un año antes de su llegada a Hollywood, siguió defendiendo su derecho a respaldar los cosméticos blanqueantes. De hecho, afirmó en una entrevista que "solo apoyaba aquellos que no prometían que te ibas a volver blanca de la mañana a la noche". En 2017 tampoco fue capaz de elaborar una disculpa por apoyar estas prácticas de blanqueamiento: solamente adujo en una entrevista con "Vogue" que era muy joven e ingenua. De alguna manera, Chopra sí que es una ingenua: ¿pensaba que en tiempos de redes sociales no iba a saltar a la vista que lo que manifiesta en Hollywood no es congruente con lo que defiende en India?