23 jun 2020

Es nuestra famosa española más universal, con permiso de Penélope Cruz. Rosalía no puede parar de triunfar en el corazón del imperio del showbusiness: lanza canciones con los raperos más cool, se hace selfies con Billie Eilish o Kylie Jenner y marca tendencia con los looks más exclusivos (copiados) de Instagram. Sin embargo, la cantante catalana no pierde pie en el maravilloso mundo de la fama y el glamour y sigue teniendo muy presente cuáles son sus raíces, incluso sus raíces televisivas. Por algo ha construido su imperio musical elevando los códigos culturales y estéticos del barrio a categoría. Rosalía tiene muy claro que lo popular posee mucha verdad. Y en esa verdad, la cantante del "Malquerer" incluye a su adorada Belén Esteban. Tenemos la prueba recién capturada en TikTok: Rosalía es súper fan de la 'princesa del pueblo' de Telecinco.

Rosalía ha sido una de las múltiples celebrities que aprovechó el confinamiento para familiarizarse con TikTok, una red social que se basa sobre todo en el sentido del humor y el ingenio para grabar cortísimos vídeos. Las famosas han optado sobre todo por clips de 'lip sync', en los que ponen cara y gesticulación a audios de procedentes de películas, canciones o programas de televisión. La verdad es que Rosalía y Belén Esteban son un 'match' total: se entienden, se gustan, conecta. Solo hay que ver cómo la cantante catalana imita a la Esteban en su vídeo de TikTok. La tiene totalmente calada.

No es la primera vez que Rosalía demuestra su cariño por la estrella de Telecinco, muy de actualidad en estos días por la gran bronca política que le enfrentó a Jorge Javier Vázquez, presentador de Sábado Deluxe. El año pasado, Belén Esteban publicó en sus redes un selfie junto a la cantante, en el que la vemos abrazando cariñosamente a la joven tras uno de sus conciertos. En el comentario, la 'princesa del pueblo' de Telecinco simplemente pone: "Lo mejor". Lo confesamos: nos encanta esta amistad entre la española más vanguardia y la más popular. Sin prejuicios.