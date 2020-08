7 ago 2020

La verdad es que una revelación tan íntima y personal de Cameron Diaz nos ha cogido por sorpresa, pero no hay nada que no pueda conseguir Gwyneth Paltrow. De hecho, no sabíamos que eran tan tan amigas. Ambas se reunieron vía vídeo en una entrevista para Goop, el website de Paltrow, y en su conversación surgió la confesión inesperada. Cameron Diaz le confesó a su amiga que durante años temió no encontrar una pareja, no tanto por quedarse soltera, sino por no llegar a ser madre jamás. Una inquietud que puede convertirse en miedo en muchísimas mujeres que cumplen los 40. La protagonista de "Los Ángeles de Charlie" admitió que ella llegó a sentir verdadero miedo. Por suerte, a su lado estaba Gwyneth Paltrow.

"Hoy no sería madre si no fuera por ti", reconoció Cameron Diaz a su amiga. La actriz (o ex actriz, porque reconoce que ha aparcado la interpretación por la familia y otras aventuras empresariales) fue madre de una niña en enero, a los 47 años y tras cinco años de relación con Benji Madden, su marido desde 2015. "Antes de Raddix (su hija) siempre decía que no iba a tener hijos jamás, y tú eras la que insistía en que iba a ser madre, iba a casarme e iba a formar una familia", explicó. "Me insistías una y otra vez para que cambiara de idea. Me decías: 'Tienes que tener hijos. No lo entiendes. Si no lo haces te entristecerás mucho'. Tengo que agradecerte que jamás me dejaras conformarme", le dijo Cameron Díaz a Gwyneth Paltrow.

"Fui como un grano en el culo", le reconoció divertida Gwyneth Paltrow, quien además desveló cómo supo leer tras el aparente desinterés de su amiga su verdadero miedo. "Creo que yo siempre he sabido ver la maravillosa madre que llevas dentro", confesó la jefa de Goop. "Algunas mujeres no tienen sentimiento maternal, pero tú has nacido para ello". Tanto es así, que Cameron Díaz tuvo que reconocer que fingía no querer hijos por puro miedo a no tenerlos.

"Sí, lo que sentía era solo miedo. Estaba aterrada de no conseguirlo. Temía no encontrar jamás una pareja, ¿sabes? No he tenido mucha suerte con mis anteriores parejas en ese sentido". Se refiere a sus ex: Justin Timberlake, Diddy, Alex Rodriguez, Jared Leto y Matt Dillon han sido los más duraderos. La contestación de Paltrow fue la de esa buena amiga que siempre nos va a apoyar, pase lo que pase. "Sí, has salido con auténticas joyitas", concluyó con toda la ironía.