5 oct 2020

No, los 'haters' no están dispuestos a darle una tregua a Paula Echevarríani durante el embarazo. Ni siquiera en las primeras semanas desde ese anuncio de que será madre junto a Miguel Torres. En las redes sociales no se para y se busca cualquier detalle para generar polémica o, al menos, incomodidad cuando cuelga una imagen.

Un inocente 'selfie', deseando a todo el que pasara por allí un feliz domingo, servía para la discordia. Porque era más que evidente que llevaba algún tipo de filtro, algo que no está prohibido (hasta donde nosotras sabemos), pero que provocaba que alguno pasara la tarde más entretenida echando leña al fuego de las críticas hacia la actriz.

"Apenas lleva filtros...", "Y sin filtros" (junto a unos emoticonos muertos de la risa), "Con lo guapa que eres no hay necesidad de filtros", "Con tanto filtro no te den reconocer ni en tu casa", "Eres un pixel", "¿Para que usar filtro y aparentar que es aspecto natural?", son algunos comentarios que demostraban lo evidente.

Porque es obvio que Paula no estaba intentando aparentar normalidad, pero algunos sacan punta a todo. Mientras, ella sigue a lo suyo: a disfrutar de su familia y de ese segundo bebé en camino que tuvo que anunciar antes de lo que le hubiese gustado para evitar que se filtrara y no poder dar ella la información.