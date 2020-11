10 nov 2020

Fue el pasado año cuando se conocía una de las mejores noticias para las fans de 'Gossip Girl': la serie volvía con un reebot del que te contamos todo. Un regreso más que esperado del que poco a poco fueron saliendo a la luz más detalles como la imagen promocional con un detalle royal o cómo será el vestuario de estos nuevos capítulos. Y aunque su estreno estaba preparado para este año, debido al Covid, ha tenido que retrasarse y ha sido ahora cuando hemos podido ver las primeras imágenes del rodaje.

Video: Los mejores looks de Gossip Girl

La posibilidad de ver de nuevo a la reina cotilla en acción y haciendo de las suyas con la nueva generación de la élite neoyorquina provocó la ilusión y las seguidoras de 'Gossip Girl'. Y debido a que la espera se está haciendo más larga de lo previsto, te traemos las primeras imágenes del rodaje en Nueva York de estos nuevos capítulos. Vale que ya nos hemos hecho a la idea de que no veremos a Serena Van Der Woodsen ni a Blair Waldorf paseando por Central Park, pero estas fotografías que acaban de salir a la luz hacen más amena esta espera.

Son Emily Alyn Lind, Eli Brown y Whitney Peak, algunos de los actores confirmados para el reparto, los que protagonizan estas imágenes. La noche de Manhattan y vestidos de noche muy pero que muy glamurosos son algunos de los detalles que dejan claro que estos diez capítulos que se emitirán en algún momento del 2021 en HBO también tendrán la moda como protagonista. También las mascarillas son parte de estas fotografías, aunque desconocemos si son como medida de seguridad entre escena y escena o que el Covid también será parte de la trama ¡Qué ganas de verlo Upper East Siders! You know you'll love me.