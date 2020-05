4 may 2020

A pesar de que hace ya 13 años de su estreno, 'Gossip Girl' sigue siendo una fuente de inspiración para el mundo de la moda. Sus looks no dejaron indiferente a nadie y a día de hoy seguimos viendo prendas en las firmas que parecen sacadas de la exitosa serie, como estas sandalias de estar por casa que estamos seguras de que llevaría Blair Waldorf. Por ello, el anuncio de la vuelta de 'Gossip Girl' ha sido una de las mejores noticias para los seguidores de la serie, que están deseando ver la nueva versión de la reina cotilla del Upper East Side. Si ya alucinaste el detalle royal de la foto promocional de la producción, ahora hemos descubierto quién se encargará del vestuario de los protagonistas y sí, la noticia te va a encantar tanto como a nosotras.

Video: Los mejores looks de Gossip Girl

El regreso de 'Gossip Girl' será en HBO y estará formado por diez episodios con nuevos personajes y cotilleos protagonizados por Emily Alyn Lind, actriz que estará acompañada por compañeros de profesión como Whitney Peak, Eli Brown, Jason Gotay y Johnathan Fernandez entre otros. Y aunque el reparto no será el mismo y no podremos volver a disfrutar de Blake Lively y Leighton Meester, sí podremos hacerlo de sus looks. Sí, sí has leído bien. Y es que el encargado del vestuario de los protagonistas será el mismo diseñador que lo hizo en su día: Eric Daman.

Si el armario de Blair y Serena te pareció un sueño inalcanzable, el de la nueva generación del Upper East Side promete serlo también después de que el propio diseñador confirmara a través de las redes sociales que será él mismo quien dirigirá los looks de la serie. Daman, que trabajó también en el vestuario de 'Sexo en Nueva York' es uno de los estilistas más reconocidos por su uso de prendas de Alta Costura y su mezcla de tejido y estampados. Deseando estamos ver lo que tiene preparado para los nuevos capítulos de la serie.