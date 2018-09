23 sep 2018

Parece que poner distancia con el exterior ha servido de ayuda a Chabelita para buscar una reconciliación con su madre. Al menos hasta ahora. La joven todavía no ha escuchado la llamada al completo de Isabel Pantoja a 'Sálvame', algo que se producirá durante el 'Debate de GH VIP' y que podría hacer que sus palabras cambiasen.

Suceda lo que suceda, las palabras de Chabelita hacia su madre han quedado escritas en el blog del programa. La joven comenzó dedicando unas palabras a su hijo Albertito: "Pienso en mi hijo Alberto. Sé que me está viendo y que me echa de menos. No se imagina lo que le extraño", algo que también le hicieron pensar en su madre.

Por eso, la concursante también quiso escribirle unas bonitas palabras a la tonadillera. "Sé que las cosas no han sido como yo quería que fuesen, y si lees esto que estoy escribiendo te quiero decir que me haces mucha falta. Siento no haber podido hablar contigo antes de irme… no sabes cuanto daría por poder hablar contigo. Pero intento que eso no me afecte mucho y ya pocas veces hablo del tema de la familia que sé que no te gusta. Espero que me estés viendo y que te este gustando", afirma Chabelita en el escrito.

Más noticias de Chabelita Pantoja...

- La entrevista de Chabelita que provocó la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame'

- Chabelita pide que su madre, Isabel Pantoja, le llame en 'GH VIP'

- La reacción de Chabelita al conocer la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame'

¿Sabías que Chabelita Pantoja es Escorpio? Consulta su horóscopo