26 sep 2018

Isabel Pantoja ha vuelto a demostrar que está más presente que nunca (sobre todo en Telecinco), y es que después de entrar dos veces en directo en 'Sálvame', la tonadillera ha optado por mandar una nota de voz a su página oficial para que su hija, Isa Pantoja, continúe en 'GH VIP 6'.

Y es que Chabelita se juega esta vez la expulsión junto con Miriam Saavedra, después de que 'El Koala' haya sido salvado en 'GH VIP' Límite 48 horas.

Luis Rollán fue el encargado de pedir permiso a Jorge Javier Vázquez para poner el audio que la cantante había subido a su propia web.

Isabel Pantoja pide por mensaje de voz que sus fans ayuden a salvar a su hija de la nominación. pinit

Un audio en el que la tonadillera pide a sus fans: "Os voy a pedir un favor y de los grandes. Vamos a ayudar a mi hija para que no salga de la casa que está muy bien, que ha hecho un alegato muy bonito, muy sincero, muy de corazón y hay que dejarla un poquito más. Yo sé que tiene que salir algún día, normal, como todos, pero de verdad que hay que ayudarla por favor. Apoyadla para que no salga este jueves. Confío en vosotros. Os quiero muchísimo. Imaginaos que estoy en el escenario, pues ahora le toca a ella, ¿vale? Venga, un besito y a por ello. A ver si lo conseguimos. Tenemos cuarenta y ocho horas, no más. Os quiero. Muchísimas gracias", concluye Pantoja con voz firme.

¿Qué pasará este jueves en 'GH VIP 6'? ¿Servirán esas palabras de la tonadillera para que su hija no se convierta en la primera expulsada del programa? Tendremos que esperar para comprobarlo.

