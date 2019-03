1 mar 2019

Con vistas a la posible repesca de Candela Acevedo, Antonio Tejado quiso tener una conversación con su ex, porque si se quedaba dentro de la casa eso tenían que arreglarlo de alguna manera. No ha hecho falta, porque Sofía Suescun se ha hecho con la repesca de la casa de Guadalix, pero ha servido para que Antonio se sincerase con Candela.

Después de las experiencias que le ha tocado vivir a él dentro de la casa, está dando bandazos y no sabe qué hacer. De momento habla con su ex, que identifica que él tiene más que un problema. Y Antonio aprovecha el momento para decirle todo lo que siente por ella. "Quieres saber qué me pasa, llevo un año sabiendo que esto no funciona, que no va a funcionar nunca, te tengo en mi corazón, verte por la casa andando en pijama y no poder mirarte me duele", le confesaba él mientras ella se quedaba algo tocada.

Quiero todo de ti" Antonio Tejado

Candela no sabía que contestarle y sí que le ha querido recalcar: "¿tú no entiendes que me has hecho daño?". Es una relación complicada, porque ambos tienen cosas que decirse sobre la actuación del otro, de hecho, entre ellos ha intervenido la justicia en otras ocasiones.

Antonio sigue dolido porque le recuerda que ella le dejó claro "que era una mierda" para ella. Pero Candela tampoco está bien, porque sigue reprochándole cuando puede que en 24 horas no se puede dejar de querer a una persona y estar con otra. Con otra que le ha costado más de un disgusto dentro de la casa, peor que con Candela y de la que la ex es amiga. Es decir, María Jesús Ruiz que ha perdido también los papeles dentro de la casa de Guadalix.

'GH Dúo' está destapando los corazones de todos y cada uno de los concursantes que hay dentro de la casa. Antonio Tejado se ha visto envuelto en muchos líos, hasta con Sofía Suescun, pero esta vez ha dejado claro que sólo tiene ojos de verdad para Candela aunque sepa que no funciona su relación.

