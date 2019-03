6 mar 2019

Hay quien dice que el que a uno le imiten es un privilegio que se les reserva a los grandes. Si de looks de las Campanadas hablamos, en España no hay nadie más grande para imitar que Cristina Pedroche. Los españoles lo saben y, por eso, no son pocos los que han decidido hacerse con ese vestido/bikini de flores con el que la presentadora dio la bienvenida a 2019.

A la de vallecas, que escogió un disfraz de Dabiz Muñoz, su marido, le ha hecho tanta gracia, y a la vez tanta ilusión, que haya un buen puñado de personas que la hayan elegido para estos Carnavales, que ha decidido recopilar las imágenes y subirlas a su cuenta de Instagram.

"Gracias a todas estas personas tan maravillosas que se disfrazan de mí en carnaval. Me parece un precioso homenaje que recibo con muchísimo cariño. GRACIAS GRACIAS Y MIL VECES MÁS, GRACIAS", ha escrito la presentadora al lado de esa selección de imágenes.

Que cada cual mire, opine y vote cuál es su favorito de entre todos estos homenajes que ha recibido una Pedroche que ha comprobado que, además de las críticas que recibe en Twitter el día después de las Camapanadas, su papel tiene una cara mucho más amable: la del cariño de la gente.

