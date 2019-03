28 mar 2019

Gema López siempre ha guardado con celo su intimidad. Por eso, que María Lapiedra haya hurgando en su vida privada no le ha hecho ni piza de gracia y piensa llegar hasta donde sea necesario para defender su honor y esa parcela de su vida que ella nunca ha expuesto de manera voluntaria.

La expareja de Gustavo González sacó a la luz que este había sido quien filtró a la prensa la separación de esta de su marido y la posible relación con un compañero de trabajo que, en estos días, se ha dicho que sería Diego Arrabal -que ha decidido dejar de colaborar en 'Sálvame' y el 'Deluxe' y que también acudirá a la Justicia para defender su intimidad-.

No vendo mi vida privada, porque no tiene precio"

Y Gema no puede más. Porque ella no ha hablado de su vida nunca. Ayer, nada más hacer acto de presencia en plató María, ella lo abandonaba. No piensa coincidir con alguien que le está haciendo tanto daño. "No vendo mi vida privada, porque no tiene precio", manifestaba antes de salir.

"Mi postura es la misma desde el primer día, no dar gasolina", añadía antes de advertir que va a emprender medidas legales contra Lapiedra. Tras esto, era Gustavo el que llamaba al programa, prometiendo que, si hay que ir a juicio, él testificará a favor de su compañera y no de su expareja, de cuyo juego parece haberse cansado.

"Si alguien se quiere meter ejerceré los derechos que me corresponden", eran las palabras que sonaban a una amenaza, porque cree que ya hay "motivos más que suficientes" para ello. Ha empezado la guerra.

