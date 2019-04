4 abr 2019

No es la primera vez en los últimos meses que el físico de Céline Dion se convierte en tema de debate. Su peso, concretamente lo que muchos consideran una delgadez excesiva, se ha convertido en objeto de una polémica ante la que ha querido pronunciarse para tratar de acallar las voces.

El pasado enero, durante la Semana de la Moda de París, fue fotografiada y sus imágenes, con las piernas y los brazos -huesudos- al descubierto, se convirtieron en el centro de las miradas más críticas, que comenzaron a cuestionarse si la cantante se encontraba bien de salud.

Ahora, es ella la que ha hablado. Alto y claro. Ha sido en un evento como embajadora mundial de L'Oréal Paris donde ha sentenciado: "¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada pero todo está bien, nada va mal". Asegura que esta bajada de peso se debe únicamente, a las clases de ballet que ha comenzado, a las órdenes de Pepe Múñoz: "Simplemente hago lo que me gusta".

Ya en el año 2007, Dion tuvo que salir al paso de unos rumores muy similares. "No soy anoréxica. La gente se enfada porque soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso", dijo en aquella ocasión.

