6 may 2019

El Día de la Madre -así lo celebraron las famosas primerizas- no pasó desapercibido en la isla de 'Supervivientes'. La organización del programa quiso acercar el sonido de sus hijos a las madres que están concursando. Entre ellas, una Isabel Pantoja que no pudo contener las lágrimas al escuchar en directo a su hija y un audio grabado por su hijo -que recordemos que ya no la defiende tras no haber alcanzado un acuerdo económico con la productora-.

A Isabel le pusieron de fondo la música de ese 'Así soy yo' que hizo célebre a su hijo en el mundo de la música. La encargada de continuar con la letra de esa melodía, desde el plató de 'Supervivientes', fue Chabelita. La tonadillera se emocionó mientras que la joven advertía la vergüenza que le estaba dando.

"¡Qué vergüenza! Mamá, te quiero", acertaba a decir de primeras, encontrando la respuesta inmediata de su madre: "Y yo, con toda mi alma". Una puesta en escena que aleja, de un plumazo, todos esos fantasmas que hablaban del enésimo distanciamiento entre ellas cuando Isabel tuvo que poner rumbo a la isla.

De hija a madre, gracias por todo lo que me has dado"

"Felicidades porque es tu día, sabes que te quiero mucho. Estás siendo una superviviente 100%. Disfruta de todo, me gustaría estar allí contigo… De concursante a concursante, eres la mejor, y de hija a madre, gracias por todo lo que me has dado", eran las palabrasde Chabelita que emocionaban a la Pantoja, que ya se ha convertido en una de las grandes favoritas para alzarse con el triunfo final en el 'reality'.

No eran todas las sorpresas que había para ella. También lo ponían ese mensaje que había grabado para ella su hijo, Kiko Rivera: "Sigue así, con fuerza. Me siento muy orgulloso de ti. Te amo y felicidades". Tampoco podía contener la emoción ante esas palabras de cariño de su ojito derecho.

Aprovechando la coyuntura, la artista aprovechaba para mandar una felicitación a su madre, doña Ana, que parece no estar atravesando su mejor momento de salud. "Quiero felicitar a mi madre. Mamá, aunque no esté contigo estás aquí conmigo. Gracias por haberme dado la vida", manifestó antes de lanzar también un mensaje a todas las madres del mundo: "Tener hijos es lo más maravilloso que Dios nos puede dar a una mujer".

