7 may 2019

Casi son darnos tiempo para asimilar que había roto con Cristina Pujol, conocíamos que Kiko Matamoros le había encontrado sustituta. Y Kike Calleja le ponía nombre: Marta López Álamo, una joven 'influencer' con la que el colaborador de 'Sálvame' no negaba mantener una relación sentimental y junto a la que ha pasado un puente de lo más romántico en la playa.

Así lo atestiguan esas imágenes retozando en la arena que han ofrecido desde su progarma y que evidencian la fogosidad de Kiko, encantado con esta nueva etapa que se le abre y en la que no piensa hacer ni el más mínimo caso a todos aquellos que critican la diferencia de edad que existe entre ellos.

Las imágenes de Kiko Matamoros y Marta López Álamo muy cariñosos en las playas del Algarve portugués. pinit telecinco.

Pero más allá de esas imágenes que ha mostrado Telecinco y sobre las que, seguro, Kiko hablará esta semana cuando le toque realizar su sección en 'Sálvame', tenemos esas primeras palabras de Marta, que hasta ahora había guardado silencio. Porque a él sí le habíamos escuchado ensalzar las bondades de ella, pero la joven no había abierto la boca en este par de semanas que llevan juntos.

Ha sido en el espacio en el que trabaja su pareja, atendiendo a Calleja, donde ha asegurado: "Yo estoy muy a gusto con Kiko, ya no voy a entrar en lo que siento o no por él, porque él y yo lo sabemos. Él sabe perfectamente lo que siento".

Si me sintiera utilizada por Kiko o por cualquier persona no estaría con ella"

"Lo que me ha enamorado de él es todo él. Me encanta Kiko. Es un hombre inteligente, culto. Cuando le conocí, surgió, ¡y aquí estamos!", añadía antes de mostrarse cauta con los pasos a seguir el uno al lado del otro: "No sé si lo nuestro tiene futuro, pero sí que estoy viviendo el momento. Ahora estoy muy a gusto con él, y ojalá que dure mucho".

"Yo no soy tonta y si me sintiera utilizada por Kiko o por cualquier persona no estaría con ella. Estoy con él por cómo me trata, por cómo es conmigo", proseguía, dejando claro que no tiene la sensación de que Matamoros esté buscando rédito alguno. Y dejaba claro que no le importa lo más mínimo el qué dirán: "Gente que me quiera hacer daño por supuesto que habrá, pero no me preocupa ya, sinceramente. Si tengo que estar hundiéndome por todo lo que dicen de mí, estaría con las cortinas echadas y no saldría de casa".

