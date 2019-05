21 may 2019

Francisco no está pasando uno de sus mejores momentos económicos. El artista español se une al 'club' de Paulina Rubio, ya que está envuelto en una deuda que le obliga a embargar algunas de sus pertenencias más valiosas, así como ha confirmado 'El Español'.

Los motivos por los que el cantante está pasando penurias parece ser la mala situación de sus empresas, más concretamente su gestora de representación, contratación artística y de equipo técnico para espectáculos, Delacoba 2000 S.L. Al parecer, el pasado 12 de marzo recibió un certificado que le avisaba del embargo del coche que tiene asociado a esa empresa. Una notificación llevada a cabo por Suma Gestión Tributaria, un organismo que gestiona y recauda los tributos municipales de los Ayuntamientos de Alicante.

Esto no son los únicos problemas que tiene el exconcursante de 'Supervivientes', pues está en plena guerra monetaria con su hija Naomi Apolinar, de 18 años, fruto de su relación con una bailarina. Desde que se reconoció como su progenitora en 2008, Francisco entró en la obligación de proporcionarle 500 euros al mes así como el 50% de sus gastos extraordinarios. A lo que parece haber hecho caso omiso. "Ya estoy cansada de que este señor no cumpla con el dinero que me debe. Es más, aún me debe la mensualidad de mayo; la actualización anual del IPC de los 500 euros, que nunca se ha regularizado y el 50% de los gastos extras, que nunca me ha abonado. Si no cumple con esto, muy a mi pesar, le demandaré. Mi paciencia tiene un límite", aseguraba tajantemente Denia, la madre de la chica.

El cantante no quiere pronunciarse sobre el tema de su hija. Aun así, esto viene de largo, pues al entrar en el 'reality' de Telecinco ya debía alrededor de 27.000 euros por atraso de la pensión, siendo embargados 19.000 del sueldo del concurso que le dejó con una deuda de 8.000.

