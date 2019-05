27 may 2019

No hay marcha atrás. Terelu Campos se ha ido de 'Sálvame'. Este fin de semana, tenía la oportunidad de despedirse con una entrevista en 'Sábado Deluxe'. Allí, no tenía inconveniente alguno en hablar de todo lo habido y por haber. Incluidos los problemas económicos por los que atraviesa y que se han visto agravados, parece ser, por las operaciones a las que se ha tenido que someter y con las que nadie contaba.

"Espero no tener que pedir ayuda económica a mi madre. Le tengo muy poco apego a las cosas materiales. Si tengo que vender mi casa la vendo y no es un drama en mi vida. Pero económicamente estoy fatal. Fatalmente", sentenciaba. Lo puede decir más claro, pero no más alto. Y sus declaraciones ponen de manifiesto que su decisión ha sido aún más valiente si cabe.

Sobre todo, porque paree que el origen de toda esta situación viene dado por ese tartazo a su hermana, Carmen Borrego, en 'Sálvame Okupa'. Algo que no le iba ni venía de manera directa y que ha terminado con Terelu en la calle, a la espera de que se concreten proyectos profesionales -hay quienes aseguran que tiene una oferta jugosa sobre la mesa llegada desde Telemadrid-.

Algunos de sus compañeros no entienden que, después de haber aguantado cosas más fuertes y graves en ese mismo plató, haya sido esa anécdota con su hermana la que haya terminado por alejarla de Telecinco. Pero también puede haber influido el momento anímico de la mayor de las Campos, a la que se le ha complicado el postoperatorio de esa doble mastectomía.

Sea como fuere, amén de ese bache económico, este fin de semana su hermana ha estado de nuevo en el foco. Ha sido así porque el sábado decidía sentarse en 'Viva la vida', horas antes del 'Deluxe' de su hermana, y realizar unas declaraciones que muchos de los colaboradores de 'Sálvame' consideran que jugaron en contra de una Terelu que debía haber tenido una despedida más plácida de la que tuvo.

