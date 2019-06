4 jun 2019

El pasado fin de semana fue una fecha muy emotiva para Eva González y su marido, Cayetano Rivera, pues celebraron el bautizo de su primer hijo en común, el pequeño Cayetano. Pero, a pesar de que estuvieron las personas más importantes de su vida, hubo una gran ausencia: Kiko Rivera.

El hijo de la tonadillera no pudo acudir el evento por trabajo, ya que tenía un concierto en Almeria que le impedía acercarse a visitar a su familia. Aunque él no se ha posicionado al respecto, aprovechó la ocasión para rendir homenaje al futbolista fallecido el sábado, José Antonio Reyes. "En una de mis actuaciones más importantes y este palo tan gordo. Esta noche va por ti amigo, y no te preocupes tú tienes tu espacio en el cielo. Todo Sevilla, todo el sevillismo y todo el mundo disfruto viéndote jugar", decía.

Aun así, y a pesar de los rumores que aseguran que no hay tan buena relación entre Kiko y Cayetano, como ellos dicen, han vuelto a demostrar que todo lo malo que dicen de ellos es solo habladurías. Esta vez, ha sido Eva González quien ha mandando un mensaje de apoyo a su cuñado para demostrar a todo el mundo que no está enfadada por no haber acudido al bautizo: "Una de mis favoritas cuñao. Tq tela", escribía la presentadora en una publicación del DJ, donde recordaba uno de sus éxitos más sonados.

El hermano de Chabelita, por su parte, le contestaba muy cariñosamente: "Y yo a ti cuñaita. Nos vemos prontito", decía, dejando ver que se llevan muy bien y que dentro de poco tiempo, visitará al recién bautizado.

