5 jun 2019

Compartir en google plus

David Bisbal deja hoy atrás los 39 años -consulta aquí su carta astral-. Lo hace tras un año que podía haber sido de los más dulces de su vida, de no ser porque su ex, Elena Tablada, se sentó a finales de septiembre en el plató de 'Viva la vida' e hizo saltar por los aires una tranquilidad que presuponíamos y que en realidad no era nada más que la fachada de un decorado.

No había relación. No solo eso: la poca que había, era mala. Quedó más que demostrado en ese enfrentamiento a tres bandas, con Rosanna Zanetti, mujer de David, metida en el meollo de la cuestión. Un cruce de acusaciones por las fotos que unos y otra colgaban en las redes sociales de la hija que Tablada y Bisbal tuvieron durante su relación y que acabó con el juez decididendo -los detalles de la resolución- por ellos. Aquí paz, y después gloria.

Sin embargo, ese borrón, ese mal trago, ese camino que llevó incluso al almeriense a pedir, con la lágrima contenida, que se dejase tranquila a su madre y que la prensa arreglase los asuntos con los protagonistas de la noticia. Y un camino que, creemos, ya ha encontrado su final.

Al menos, así lo deseamos, para que pueda disfrutar de esa sensación de convertirse en un cuarentón. Bisbal llega a los 40 como un hombre casado. Sí, ya decíamos que no todo fue malo para él durante el último año. Era el pasado mes de julio, a principios, cuando le daba el 'si, quiero' a Zanetti y colgaba una foto en las redes sociales para dar la noticia.

Parece que Instagram se ha convertido en uno de sus mejores aliados para dar las buenas nuevas, porque fue en el mismo medio donde anunció que él y Rosanna estaban esperando su primer hijo. Matteo. Era el mes de abril cuando conocíamos que el bebé había llegado al mundo. Un niño que, en cierto modo, también ha servido para suavizar esa guerra con Tablada, que no ha tenido reparos en lanzar piropos al hermano de su hija.

Bisbal llega a los 40 sin haer perdido a esa legión de fans que comenzó a cosechar cuando entró en la Academia de 'OT'. Hoy es un hombre maduro que, incluso, tiene la deferencia de, llegados a esta cifra tan redonda, ofrecer un concierto en 'streaming' a sus más fieles. Será en el Teatro Real de Madrid, a las 21.30 hora española. No intenten hacerse con una entrada: ya ha colgado el cartel de 'sold out'. Pero siempre les quedará su canal de YouTube para seguir esa retransmisión en directo en la que, esperemos, no falte el 'Cumpleaños Feliz'.

Cartel del concierto de David Bisbal en 'streaming' por su 40 cumpleaños. pinit d.r.

Más noticias sobre David Bisbal...

- La felicitación de cumpleaños de David Bisbal a su madre

- David Bisbal recuerda cómo conoció a Rosa López: "Fue antes de entrar a 'Operación triunfo'"

- David Bisbal comparte la primera foto de su hijo en Instagram